Nein, überrascht war niemand in Bern. Ebenso wenig empört. Uns doch egal, wenn das Tax Justice Network (TJN), eine britische Non-Profit-Organisation, seine Rangliste der globalen Steuerparadiese veröffentlicht und die Schweiz auf den ersten Rang setzt. Wir haben unsere Aufgaben gemacht. So denkt man hier.

Seit 2013 setzt die Schweiz ihre sogenannte Weißgeldstrategie um. Das heißt: Ihre Banken nehmen nur noch sauberes Geld. Sie verlangen, dass ihre Kunden ihre Anlagen versteuert haben. Sie weisen zwielichtige Interessenten ab. Sie werfen heikle Kunden raus. Und sie tauschen sogar ihre Informationen mit 53 anderen Staaten aus – das erste Mal im kommenden Herbst.

Freiwillig geschieht das nicht.

Im Sommer 2008 drohten die USA der Großbank UBS mit einem Strafverfahren. Sie wollten wissen, welche Amerikaner in der Schweiz ihr unversteuertes Geld versteckten. Der Bank drohte der Untergang – und die Behörden befürchteten, sie würde gleich die Schweizer Volkswirtschaft mit in die Tiefe reißen. Deshalb entschied die Finanzmarktaufsicht im Februar 2009: Die Kundendaten werden geliefert. Das Bankgeheimnis war tot.

Trotzdem steht heute im Transparenz-Index des TJN: "Die Schweiz bleibt die wichtigste Steueroase der Welt." Und es ist nicht das einzige Rating, das dem Land vorwirft, die restliche Welt nach wie vor um ihre Steuereinnahmen zu prellen. Vor gut einem Jahr setzte Oxfam, eine andere britische Organisation, die Schweiz auf Rang vier ihres Rankings. Und seit dem vergangenen Dezember führt die Europäische Union die Schweiz auf einer sogenannten grauen Liste. Das heißt, sie steht unter Beobachtung, weil ihr Steuerregime aus Sicht der EU noch immer nicht den internationalen Standards entspricht. Sollte sich das bis Ende des Jahres nicht ändern, droht der Schweiz sogar die schwarze Liste – damit wäre sie offiziell eine Steueroase.

Rankings sind immer mit Vorsicht zu genießen. Dahinter steckt immer eine Agenda, es geht immer um Politik. Dennoch ist es erstaunlich, wie ungerührt sich die Schweiz gibt. Als ginge es sie nichts an, was da draußen in der Welt passiert. Als hätte sie in den vergangenen Jahren nicht schmerzhaft erfahren müssen: Wird der Druck von außen zu groß, muss sie nachgeben und handeln.

Aber bis es so weit ist, pflegt die Schweiz ihre Beharrlichkeit. Auch bei der Weißgeldstrategie, die so weiß gar nicht ist. Eingeweihte haben ihr deshalb auch einen anderen Namen gegeben: Zebra-Strategie. Weiß muss nämlich nur das Geld aus den reichen Industrieländern sein. Schwarz darf es bleiben, wenn es aus dem Rest der Welt stammt.

Bereits als die Strategie eingeführt wurde, zeigte sich: Vor dem Finanzplatz sind nicht alle gleich. Da gab es die Millionen, die ein ehemaliger Provinz-Gouverneur aus Nigeria bei einer Tessiner Privatbank deponiert hatte; Gelder des Innenministers von Venezuela, die auf einem Konto in Genf geparkt worden waren; die Entourage der Präsidentenfamilie Kirchner aus Argentinien, die ebenfalls Vermögen in die Schweiz transferiert haben soll. In allen Fällen war unklar, woher das Geld stammte. Das Problem: Nachforschen wäre für die Banken aufwendig und teuer. Oswald Grübel, der ehemalige UBS-Chef, hat gesagt, jede saubere Kontoeröffnung von Kunden aus Asien oder Afrika würde "schon mal 10.000 Franken kosten".

Doch genau in diesen Schwellenländern, diesen emerging markets, hoffen die Banken aufs große Geschäft – und gehen Risiken ein. So setzt die UBS neben Mexiko, Brasilien, der Türkei, Russland und Israel auch auf Kunden aus Saudi-Arabien. Aus dem Land also, dessen Kronprinz kürzlich 200 seiner reichsten Bürger in einem Luxushotel festsetzte, weil er sie der Korruption verdächtigte. So sorgen bis heute in Indien und Pakistan immer wieder Politiker oder Filmstars mit ihren Schweizer Bankkonten für Schlagzeilen und sind die hiesigen Institute regelmäßig in gigantische, weltumspannende Korruptionsfälle verwickelt: von Petrobras über die Fifa-Affäre bis zum Skandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB.