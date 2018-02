Das Beste, was sich aus Hamburger Sicht über die Pläne der gerade entstehenden großen Koalition für den Wohnungsmarkt sagen lässt, ist dies: Eine knappe Mehrheit der Hamburger hat es wahrscheinlich nicht anders gewollt. SPD und CDU erreichten bei der Bundestagswahl im September in Hamburg gemeinsam etwas mehr als 50 Prozent – wenigstens ihre Wähler werden die nun geplante Kombination aus Baukindergeld, Bundesmitteln für den sozialen Wohnungsbau und einer leicht verschärften Mietpreisbremse wahrscheinlich für einen annehmbaren Kompromiss halten.

Wohnungsnot ist kein gesamtdeutsches Problem, die meisten Bürger dieses Landes werden ihr nie begegnen. Aber sie ist ein zunehmend dramatisches Problem der großen Städte, der Universitätsstädte und ganz besonders jener Metropolen, die in der Immobilienbranche als A-Städte bezeichnet werden: München, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Köln, Düsseldorf und Hamburg.

Das zentrale Problem des Hamburger Wohnungsmarkts ist Mangel. Das Angebot bleibt hinter der Nachfrage weit zurück, darum steigen die Preise seit Jahren. Für den Wohnungsbau wiederum fehlt es weniger an Geld, angesichts niedriger Zinsen und mangels anderer Anlagemöglichkeiten für ihr Kapital reißen sich Investoren geradezu darum, hier bauen zu dürfen. Was fehlt, ist Bauland.

Das Baukindergeld – für Bauherren 1.200 Euro pro Jahr und Kind – wird deshalb kaum dazu beitragen, neuen Wohnraum zu schaffen. Es beeinflusst nur die Frage, wer einziehen darf. Die Zielgruppe ist überschaubar: Spitzenverdiener sollen durch eine Einkommensobergrenze ausgeschlossen werden. Wer andererseits nicht recht gut verdient und über Vermögen verfügt, für den kommt Wohneigentum hier nicht infrage und somit auch kein Baukindergeld. Bleibt eine kleine Schicht von Familien, die sich für die neue Bauförderung interessieren könnten.

Viel mehr als bisher werden sie sich aber kaum leisten können. Aus der Geschichte der staatlichen Wohnungsbauförderung weiß man, was eine Subvention wie das Baukindergeld bewirkt: steigende Preise. Wenn die Zahlungsfähigkeit einer Käufergruppe wächst, verlangen die Anbieter entsprechend mehr. So wirkte sich ihrerzeit die 2006 abgeschaffte Eigenheimzulage aus, und so dürfte es mit dem Baukindergeld wieder kommen – in deutlich geringerem Umfang allerdings, weil das Gesamtvolumen der neuen Subvention vergleichsweise bescheiden ausfällt. Preistreiberei in Zeiten ohnehin steigender Preise: Es ist schwer zu sehen, wie das Baukindergeld dazu beitragen soll, die Lage auf dem Hamburger Wohnungsmarkt zu entspannen.

Hilfreich dagegen sind die zusätzlichen Milliarden für den sozialen Wohnungsbau. Auch hier dürfte der Effekt allerdings bescheiden bleiben. Bei gleichmäßiger Verteilung bekäme Hamburg ungefähr elf Millionen Euro pro Jahr ab – angesichts von fast 250 Millionen Euro jährlich, die hier bislang schon in den öffentlich geförderten Wohnungsbau fließen, sollte man sich von den zusätzlichen Bundesmitteln keine Wunder versprechen.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden.

Bleibt die leicht verschärfte Mietpreisbremse. Sie könnte wenigstens für etwas mehr Gerechtigkeit sorgen – unter Vermietern nämlich. Wenn die Mieter endlich erfahren, was ihre Vorgänger für die Wohnung zuletzt bezahlten, haben Vermieter erstmals ein Motiv, sich an das Gesetz zu halten. Die meisten taten es bislang nicht, ergaben Umfragen von Mieterverbänden und Verbraucherschützern. In Zukunft dürfte sich das ändern, sodass auf Vermieterseite der Ehrliche nicht länger der Dumme ist.

Möglich also, dass die Mietpreisbremse den Anstieg der Mieten tatsächlich ein wenig verlangsamen wird. Man hätte sie wirksamer ausgestalten können, aber nicht mit diesem Wahlergebnis.