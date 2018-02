Das Problem mit dem Wildschwein: Es kann nichts dafür, dass es so zahlreich ist. Das Wildschwein macht nur, was Wildschweine nun einmal tun, wenn man ihnen ein Schlaraffenland bietet, eines mit unbegrenztem Zugang zu kalorienreichem Futter und ausreichend Schutz vor Gewehrkugeln. In diesem Schlaraffenland schlägt sich das Wildschwein den Bauch voll, und es pflanzt sich munter fort. Zwei Würfe mit bis zu zehn Frischlingen sind drin – pro Jahr. Zwar schossen die Jäger, die praktisch ihre einzigen Feinde sind, allein in der vergangenen Jagdsaison fast 600.000 Tiere. Trotzdem schaffen sie es nicht, die Bestände zu reduzieren.

