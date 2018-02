Wie paradox sich Politik und Gesellschaft bisweilen verhalten, lässt sich am wankelmütigen Umgang mit der Epochenherausforderung Digitalisierung verfolgen. Ob im Wahlkampf, in der Jamaika-Sondierung, in den Groko-Verhandlungen: Digitalisierung wurde noch intensiver als Zukunftsthema beschworen als früher die Bildung. 290-mal landete "digital" im Koalitionsvertrag. Anstatt aber ein Digitalressort zu gründen oder den Bildungsminister zum Chief Future Officer zu machen, bleibt weiterhin das Verkehrsministerium zuständig, jenes Haus, das sich bislang mehr um die Autobahnen der Gegenwart statt um die Brücken in die Zukunft kümmerte.

