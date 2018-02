NAME NACHRICHT DATUM STUNDE MINUTE SEKUNDE Mima Hab gerade einen windigen Anlageberater getroffen. 13.02.2018 11 1 0 Pia Finger weg! 13.02.2018 11 2 0 Mima Der hat mir von Möglichkeiten erzählt, was ich mit meinem knappen Geld machen soll. Hast du einen besseren Tipp, für deine arme Alte? 13.02.2018 11 3 0 Pia Ja, überweis es mir einfach. Aber wieso sagst du eigentlich immer, dass du kein Geld hast? Kann doch eigentlich nicht sein. 13.02.2018 11 4 0 Mima Ich hab gelernt, über Geld spricht man nicht. 13.02.2018 11 5 0 Pia Das ist so verklemmt. 13.02.2018 11 6 0 Mima War mein Leben lang in Gehaltsdingen eben immer die Blöde. 13.02.2018 11 7 0 Pia Mit deinen 100 Jahren Betriebszugehörigkeit und Chefsessel musst du doch ganz gut was kriegen?! 13.02.2018 11 8 0 Mima Hmm. Nee. Hab es halt nicht eingefordert. Irgendwie im Hinterstübchen bin ich immer noch einfach froh, einen tollen Job machen zu können, und das Geld – na ja, muss halt gerade reichen. 13.02.2018 11 9 0 Pia Das ist dieser grausige Frauen-Impuls, bloß niemandem auf die Füße zu treten. 13.02.2018 11 10 0 Mima Schlimmer. Oder anders. Es ist kompliziert. Ich finde es einfach peinlich. Total peinlich. 13.02.2018 11 11 0 Pia Peinlich ist doch eher, wenn du und Milliarden andere Frauen für dieselbe Arbeit weniger verdienen als Männer. 13.02.2018 11 12 0 Mima Ich bin eben nicht so der Typ Raffzahn. Von Raffzähnen gibt’s schon viel zu viele auf dieser Welt. 13.02.2018 11 13 0 Pia Aber du weißt schon, dass du als interne Senior-Influencerin bei euch mit dieser Bescheidenheit einen miesen Standard für andere Kolleginnen setzt? 13.02.2018 11 14 0 Mima Als ob die jungen Kolleginnen DAS nötig hätten, von mir zu lernen. Die haben null Problem, Forderungen zu stellen. So wie du. Fliegt euch einfach zu. Wo hast du das eigentlich gelernt? 13.02.2018 11 15 0 Pia Musste mir in teuren Therapiestunden deinen Bescheidenheitskomplex aus der DNA popeln. 13.02.2018 11 16 0 Mima Aaah. Mutti ist schuld. 13.02.2018 11 17 0 Pia Klar! Aber ich glaube, man lernt auch viel, wenn man auf der anderen Seite sitzt und Gehälter von Mitarbeitern verhandelt. 13.02.2018 11 18 0 Mima Nämlich? 13.02.2018 11 19 0 Pia Dass man mit Verhandeln niemandem auf die Füße tritt, solange es fair bleibt. Ich hab Respekt für Mitarbeiter_innen, die ihre Bedingungen klarstellen – muss ja nicht raffzahnig rüberkommen. Ich glaube, dieses Unbehagen, nach Geld zu fragen, ist einfach eine Frauen-Behinderung. 13.02.2018 11 20 0 Mima Tja. Kannst du ja revolutionieren. 13.02.2018 11 21 0 Pia Jawoll! 13.02.2018 11 22 0 Mima Dafür bin ich ja nicht so schlecht beim Pokern. Hab neulich gut abgeräumt. Texas hold ’em. 13.02.2018 11 23 0 Pia Texas hold ’em! Das hab ICH dir mal gezeigt. Das heißt, mir steht ein Anteil deines Gewinns zu!! 13.02.2018 11 24 0 Mima Wie bitte – von meinen sauer erspielten paar Piepen willst DU etwas abhaben? Ich habe dich jahrelang durchgefüttert. Steht MIR nicht eher ein Anteil an deinen Millionen zu? So. Schluss jetzt mit meiner Bescheidenheit. 13.02.2018 11 25 0