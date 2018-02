Es gibt zwei Fenster in meinem Leben. Das eine geht hinaus auf die Straße vor meinem Haus in Leipzig, wo sich kahle Rosenranken im Sturm beugen und Pfützen eisiger Regenschauer auf dem Asphalt sammeln. Das andere öffnet sich auf meinem Smartphone hinter der App Instagram und zeigt Freunde beim Kopfstand auf Bali oder Cocktail trinkend auf einer Dachterrasse in Tel Aviv. Zwischen beiden Fenstern sitze ich, gucke auf das Display, dann raus, dann wieder aufs Display, dann raus, und sinke dabei jedes Mal ein Stück weiter zusammen unter dem Druck des Fernwehs, das in mir wächst und wächst. Im Januar und Februar lässt es mich ausdauernd im Rondo jammern: Ichwillwegichwillwegichwillweitweg.

