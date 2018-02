Menschen aus dem sozialliberalen Milieu sind mit Menschen aus dem sozialliberalen Milieu befreundet, dessen Mitglieder sich bekanntermaßen eher nicht als rechts verstehen, und so geht man als sozialliberaler Milieumensch möglicherweise einfach davon aus, dass die eigenen Freunde schon denken werden, was man richtig findet. Und damit ist die Leere, die bloße Symbolfunktion der Begriffe rechts und links im alltäglichen Gebrauch angedeutet, und man konnte jener Leere kürzlich in einer Ausgabe der Arte-Sendung Durch die Nacht mit ... dabei zusehen, wie sie sich vor einem auftat. Der Regisseur Oskar Roehler traf den Schauspieler Lars Eidinger. Wobei es hier weniger um die Figuren Roehler/Eidinger gehen soll, sondern um die Betrachtung einer Unterhaltung, die so oder so ähnlich überall hätte stattfinden können, einer Unterhaltung also, die vielleicht Interessantes über diese Gegenwart erzählt. Im Laufe der Sendung jedenfalls fragt Eidinger Roehler, ob der eigentlich rechts sei.

Roehler: "Eher rechts als links (...)."

Eidinger, irritiert: "Also, das könnte ich jetzt von mir zum Beispiel niemals behaupten. Also, so einen Satz könnte ich niemals sagen, dass ich eher rechts bin als links. Also, da müsste man sich jetzt tatsächlich länger drüber unterhalten. Das würde ich gerne verstehen. Also, ich, ich bin natürlich ... ich würde mich immer als eher links sehen. Ist ja klar. Also, auch politisch.

Roehler kokettiert dann ein bisschen rum (was er bekanntermaßen schon vorher öffentlich getan hat). Eidinger erklärt, dass er durch die Aussagen Roehlers schockiert sei, und man kann ihm seine Überforderung ansehen.

Als Eidinger Roehler fragt, welche rechten Werte er denn vertrete, entgegnet der, dass er das "genau" sagen könne: "Ich find alles gut, was der Vernunft einigermaßen obliegt. (...) Es gibt Dinge, die meiner Vorstellung von Vernunft komplett widersprechen. Und das ist beispielsweise das, was die Grünen mit ihrer Multikulti-Politik versucht haben, richtig zu machen, aber nicht begriffen haben, was es bedeutet."

Eidinger: "Was meinst du jetzt mit Multikulti, was meinst du damit konkret?"

Roehler: "Ich mein damit, dass der Staat nicht vernünftig handelt, was diesen Punkt angeht."

Was aber heißt "vernünftig"? Die Vokabel scheint einfach nur eine Chiffre für die persönlichen Anliegen Roehlers zu sein (etwa dass der Staat für die reinrassige Übersichtlichkeit Germanys sorgen soll?). Eidinger erklärt daraufhin, dass er immer im "Unrechtsbewusstsein" groß geworden sei, dass sein Wohlstand auf der Ausbeutung anderer gründe und dass er deswegen etwas abgeben müsse. Roehler scheint das nicht so zu sehen und winkt ab, als Eidinger Menschen erwähnt, die bereit seien, ihr Leben zu riskieren, um nach Deutschland zu gelangen.

Roehler: "Ah, bitte nicht, naa, des möchte ich mir bitte nicht vorstellen heute Abend." Und Eidinger sagt nichts. Er scheint vollkommen unvorbereitet darauf zu sein, im tendenziell sozialliberalen, also irgendwie linken Kulturmilieu auf jemanden zu treffen, der sich als eher rechts bezeichnet, und kann dem nichts entgegensetzen. Weil links für ihn das Symbol für richtig zu sein scheint. Es wirkt, als sei diese eingeschlafene und superbequeme Natürlich-bin-ich-links-Haltung für ihn so klar, dass man darüber nicht nachdenken müsse. Und es stellt sich angesichts dieses Stammtisch-Talks die Frage, was die beiden eigentlich trennt, außer der bloße Hinweis auf den Standort (links/rechts).

Das Symbolhafte der Unterhaltung wird auch deutlich, wenn Eidinger so zuverlässig schockiert reagiert. Was aber war denn schockierend? Dass man im Fernsehen mit einem Rechten gesehen wird? Und wem hat man einen Gefallen getan, wenn man brav (und sicher aufrichtig) davon schockiert ist, dass Roehler sich eher rechts nennt? Natürlich Roehler, dem so langweilig zu sein scheint, dass er halt bisschen mit Rechts flirtet. Das führt zurück zum sozialliberalen Milieu, das mit dem sozialliberalen Milieu befreundet ist und also in einer sehr annehmlichen, übersichtlichen Blase lebt, von der aus es selbstverständlich ganz leicht ist, sich links und tolerant zu nennen, weil daraus ja exakt gar nichts folgt, außer der Sicherung der eigenen bequemen Grundausstattung (ich bin links und richtig). Jene Blase aber ist offenbar nicht mehr so schön homogen, wie das ihre Mitglieder gern hätten, um mit gutem Gewissen weiterschlafen zu können.