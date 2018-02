Wladimir Putin steht gern spät auf. Vor dem Tagwerk schwimmt er ausgiebig oder geht ins Fitnessstudio. Wenn er dann ab dem späten Mittag die Berater oder Minister trifft, so meist nicht im Kreml, sondern in einer seiner zahlreichen Residenzen, die er aus der Zeit der Sowjetunion und des Zarenreiches geerbt hat. Putin will dieses Erbe wieder zum Glänzen bringen.

Das passt zum Bild, das sich viele im Westen von ihm machen: Putin restauriere die Sowjetunion, stelle das Imperium wieder her, so heißt es. Immerhin hat der Mann den Untergang der Sowjetunion als die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet und 2014 die Krim nach Russland "heimgeholt". Doch die Sowjetunion ist ihm auch sehr fremd, denn er regiert ganz anders als die kommunistischen Herrscher. Früher fand die sogenannte Diktatur des Proletariats ihr Epizentrum im Politbüro. Darin saßen mächtige Männer, die zwar nie vom Volk gewählt worden waren, aber es waren immerhin mehrere. Putin dagegen lässt sich in Wahlen bestätigen, so demnächst wieder am 18. März. Er nennt die Wahl "demokratisch", doch er regiert ganz allein. Und das macht den ganz großen Unterschied aus.

Putins Amtssitz, der Kreml, war schon in der Sowjetunion zunächst Regierungssitz und später der zentrale Tagungsort der Kommunistischen Partei (KPdSU). Putin meidet diesen Ort. Wenn er nicht muss, geht er nicht hin. Die rot ummauerte Festung in Moskaus Herzen dient ihm vor allem als prächtige Empfangskulisse für Staatsgäste. Putin trifft sich mit seinen Getreuen lieber in Nowo-Ogarjowo vor den Toren Moskaus, im Konstantin-Palais, wenn er in St. Petersburg weilt, und am liebsten in den weiten Schwarzmeerpalästen von Sotschi.

Dort warten sie dann stundenlang in den Vorzimmern, die Minister, die Getreuen von der Osero-Datscha, loyale Sponsoren, die alten KGB-Kollegen aus Petersburg – und wen auch immer er zu sich vorlassen will. Oft ist sein Verteidigungsminister dabei, Sergej Schoigu, der Putin absolut treu ist und ihm vor Jahren einen noch treueren Labrador geschenkt hat. Weil Putin Außenpolitik so wichtig ist, sitzt oft auch Sergej Lawrow dabei, der stark rauchende Außenminister. Zum engsten Kreis gehören sicherlich die Chefs der Präsidialadministration und von Putin bestimmte Berater für die Ukraine, die Wirtschaft, die Wahlen. Im Kreis dieser subalternen Personen sehe sich Putin als "Person der Weltgeschichte", sagt sein Biograf Stanislaw Belkowski. "Niemand reicht an seine Erfahrung und an seine Intuition heran." Seine Herrschaft sei stark personalisiert.

Die Besetzung der Treffen wechselt. Es gibt keine Protokolle und keine Besuchsbücher. Die Zusammenkünfte haben keine Institution als Dach wie zum Beispiel den russischen Sicherheitsrat, der eher selten zusammentrifft. Putin bespricht sich lieber informell, trifft mündliche Absprachen. Was entschieden wurde, verkündet er. Wenn er will. Spuren hinterlässt er ungern.

In der Sowjetunion war das anders. Damals gab es ein Politbüro und ein Zentralkomitee (ZK) – die mächtigen Institutionen der KPdSU. Es gab Protokolle und viele Augenzeugen. Das Politbüro hatte fest ernannte Mitglieder. Selbst unter dem Diktator Josef Stalin, der Schriftliches hasste, gab es immerhin ein Besucherbuch und ein Politbüro – wenn auch ohne große Bedeutung. Nach Stalins Tod 1953 änderte sich das. Da trafen sich die sowjetischen Führer in einem Präsidium von 25 Mitgliedern, die vom Zentralkomitee der Kommunistischen Partei bestimmt wurden. Später nannte man das Gremium wieder Politbüro. Der Name der Institution war weniger bedeutend als der Brauch: Das Kollektiv entschied.

Der legendäre amerikanische Sowjetforscher Merle Fainsod nannte das Präsidium der fünfziger Jahre nach Stalin "eine Arena des Aushandelns". Anfang der sechziger Jahre maßte sich Nikita Chruschtschow an, wieder alles allein entscheiden zu wollen – er wurde 1964 gestürzt. Sowohl nach Stalin wie nach Chruschtschow herrschte ein Funktionärs-Triumvirat nahezu gleichberechtigter Führer. Erst mit der Zeit setzte sich Parteichef Leonid Breschnew gegen seine Konkurrenten, das Staatsoberhaupt Nikolai Podgorny und Ministerpräsident Alexej Kossygin, durch.