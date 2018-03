Die Balinesen führen ein wirklich anstrengendes Leben. Rund um die Uhr und jeden Tag muss eine andere hinduistische Gottheit mit umfangreichen Zeremonien geehrt werden, müssen Tänze aufgeführt, Obstpyramiden aufgeschichtet, Opfergaben hergestellt werden. Kleine Opferkörbchen liegen überall, manchmal an schönen Orten, oft genug aber auch mitten auf der Straße im tosenden Verkehr, um wieder andere Gottheiten zu erfreuen oder zu beschwichtigen.

Doris Dörrie, 62, ist Regisseurin und Schriftstellerin.

Die Körbchen werden vor Tagesanbruch hergestellt nach festen Arbeitsschritten, bestimmte Blüten müssen gepflückt und hineingelegt werden, bevor sie geweiht und verteilt werden. Frauen basteln sie, Männer weihen sie; und da die moderne Frau nicht alles schaffen kann, werden sie inzwischen schnöde getackert statt wie früher mit eigens dafür gesammelten Kiefernnadeln genäht. Die Götter scheinen ein Einsehen mit der Doppel- und Dreifachbelastung von balinesischen Frauen zu haben und akzeptieren diese Version. Touristen davon abzuhalten, sie als Andenken einzusammeln, oder sie von den heiligen und oft geheimen Zeremonien fernzuhalten ist ein weitaus größeres Problem. Am besten lädt man sie zu besonders endlosen, aber eher unwichtigen Zeremonien herzlich ein und gibt ihnen einen Vorzugsplatz in der brütenden Sonne, gleich neben den blutigen Hühneropfern. Und wenn das nicht hilft, bringt man sie mit stundenlangem Gamelanspiel um den Restverstand.

Da sie darüber hinaus aber alle, wirklich alle, eine wertvolle alte Holzskulptur einer Gottheit mit nach Hause schleppen wollen, muss man wohl oder übel im Akkord schnitzen, die Statuen raus in Sonne und Regen stellen, bis sie hübsch verwittert aussehen, und sie dann unter dem Motto "one week antique" verkloppen. Das gefiel mir so gut, dass ich diese Reisgöttin, die es so gar nicht gibt und die also garantiert nicht älter als eine Woche war, einfach mitnehmen musste. Sie altert jetzt von Woche zu Woche ganz wunderbar anmutig vor sich hin und bewacht sämtliche meiner Reisgerichte, besonders gern, wie mir scheint, Risotto alla milanese. Da lächelt sie immer so kryptisch.