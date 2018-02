Das Bachelor-Master-System ist besser als sein Ruf. Viel besser! Eine Verteidigungsrede zum Semesterstart

Zu Beginn meines Studiums, im Herbst 2012, saß ich mit vierhundert anderen Studenten in einem dieser Hörsäle ohne Fenster und Hoffnung. Pflichtbewusst beugte ich mich über meine ausgedruckten PowerPoint-Folien, drei auf einem A4-Blatt, mit Linien für Notizen daneben, und schrieb auf, was der Professor sagte.

Ich dachte mit und dachte nach, hatte Lust auf Demokratie und Gerechtigkeit, auf die großen Fragen, die Juristen vorzugsweise mit kleinlichen Definitionen beantworten, die mir anfangs nie so richtig einleuchteten. Ich blickte auf ein Schema mit vielen Pfeilen und Säulen, hob meine Hand und fragte: "Ist es eine Frage der Interpretation, ob es sich um eine gesetzesvertretende oder um eine Vollziehungsverordnung handelt?" Der Professor, ein kleiner Mann mit schelmischem Lächeln, verließ sein Stehpult, er schritt langsam die Treppe hoch und rief in den Saal: "Alles im Leben ist eine Frage der Interpretation!"

Und so hatte ich nach ein paar Wochen an der Uni das Wichtigste bereits gelernt.

Denn eine Frage der Interpretation ist auch Bologna, mein Studiensystem.

Eingeführt wurde Bologna um die Jahrtausendwende, mit dem Ziel, alle Studiengänge in Bachelor und Master zu gliedern, die Ausbildung zu vereinheitlichen, die Mobilität zu fördern. Und bis heute wird es verteufelt von Kritikern mit Lic.-phil.-, Lic.-iur.- und Lic.-rer.-pol.-Abschlüssen, die sich zurücksehnen nach Zeiten, in denen das Philosophieseminar in der Beiz fortgesetzt wurde.

Aber unter Druck geriet das System nicht nur dieser Nostalgiker wegen, deren Ausbildung schon Jahre zurücklag, die stolz waren, mehrmals das Fach gewechselt und mindestens 14 Semester an der Uni verbracht zu haben. Die sich einredeten, geleitet von Interessen und frei von beruflichen Aussichten oder ökonomischen Zwängen ihre Seminare und Vorlesungen ausgewählt zu haben.

Es waren die Studenten selbst, die am lautesten gegen Bologna protestierten. Sie besetzten Unis und kritisierten deren Verschulung, sie beschwerten sich über sinnlose Prüfungen, darüber, dass die Mobilität nicht einfacher, sondern schwieriger geworden sei und die Chancengleichheit abgenommen habe, weil weniger Zeit bleibe, um neben dem Studium zu arbeiten. Sie erhielten viel Solidarität, vor allem von Geisteswissenschaftlern.

Der verstorbene Zürcher Soziologieprofessor Kurt Imhof nannte das Studium im Bologna-System mal Bulimie-Lernen: "Reinfuttern, rauskotzen, vergessen." Die Studenten könnten bald nicht mehr selber denken und würden nur noch ihre Kreditpunkte zählen.

Falsch, die Kreditpunkte zählt längst eine Software. Ich wählte meine Fächer, Rechtswissenschaften und Geschichte, schaute nach, welche Lehrveranstaltungen ich besuchen muss, um einen Abschluss zu machen, und teilte sie mir ein. Semester für Semester.

10222 Vorlesung, Staatsrecht I, HS 2012, KP 6.

35811 Proseminar, Ein Glaubensfeind? Der Türke im politischen Diskurs über Herrschaft und Religion um 1500, HS 2013, KP 3.

10301 Vorlesung, Strafrecht Besonderer Teil II, FS 2015, KP 4.

10277 Übung, Privatrecht für Fortgeschrittene (OR und ZGB), HS 2015, KP 3.

Mein digitales Leistungskonto zeigt die Bilanz von elf Semestern, acht wissenschaftlichen Arbeiten, von ungezählten Prüfungen, Tagen, Wochen, Stunden in den Lesesälen der Universitätsbibliothek. Eine reiche Bilanz. Nicht nur in Kreditpunkten gerechnet.

Ich habe erfahren, wie europäische Eroberer sich aufmachten in die Neue Welt, ich weiß jetzt, wie man einen Werkvertrag von einem Auftrag unterscheidet, und ich mag die Juristen inzwischen sogar dafür, dass sie die Demokratie in ein System gegossen haben, das gesetzesvertretende von Vollziehungsverordnungen unterscheidet.

Sicher: Bologna hat Schwächen, wie jedes neue System. Natürlich kann man darüber diskutieren, was es bringt, am Ende des Semesters eine Multiple-Choice-Prüfung mit ein paar Dutzend Fragen zu beantworten, bei denen man Jahreszahlen ankreuzt, römische Kaiser chronologisch ordnet oder den Bildersturm auf Ja- und Nein-Antworten reduziert.

Bologna macht ein Studium über Jahre hinaus planbar

Es fragt sich, wie sinnvoll es ist, jede Leistung zu quantifizieren, für eine Vorlesung 2, für ein Seminar 3, eine bestandene Prüfung 5 Punkte zu vergeben – und das völlig uneinheitlich, je nach Fachbereich und Stufe des Studiums.

Vor ein paar Wochen hat die Sonntagszeitung von einem angehenden Juristen berichtet, der sein Masterstudium mit 90 Kreditpunkten beinahe in einem einzigen Semester absolviert hat. Die Bologna-Kritiker sahen sich bestätigt.

Michael Hengartner, Rektor der Universität Zürich, wo der Turbo-Student eingeschrieben ist, räumte Fehler ein. Das Bologna-System bringe gewisse Studierende dazu, "oberflächlich und in Schachteln zu denken", sagte er gegenüber dem Schweizer Radio. Trotzdem verteidigte er das System: "Bologna war grundsätzlich eine gute Idee." Das System biete äquivalente Abschlüsse und die Möglichkeit, Gelerntes einfach an einen anderen Ort zu transferieren.