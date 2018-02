Die junge Frau ist steinreich, zierlich und naiv. Der junge Mann hingegen ist bitterarm, stämmig und nicht gerade clever. Sie könnten ein aufsehenerregendes Paar sein, finden aber nicht zueinander. Denn Mildred ist die millionenschwere Erbin eines Stahlkonzerns, für den der proletarische Yank als Heizer auf einem Luxusdampfer schuftet.

Der Klassenkampf lässt sich eben nur bedingt privatisieren und schon gar nicht unter vier Augen lösen. Das war den beiden nicht klar, aber der amerikanische Nobelpreisträger Eugene O’Neill wusste es sehr wohl, als er diesen Konflikt in seinem Stück Der haarige Affe aus dem Jahr 1921 abhandelte. Als unterentwickelter Gorilla erscheint Yank nämlich Mildred, als sie ihn beim Kohleschaufeln beobachtet, und sie ist darüber so entsetzt, dass sie flugs in Ohnmacht fällt. Und wieder ist es nichts mit der Versöhnung der sozialen Gegensätze und dem Ausgleich der ökonomischen Gewalten.

Frank Castorf, dem materialistisch-dialektisch bestens geschulten Regisseur, reicht diese Thematik allerdings noch nicht. Im Schauspielhaus hat er Der haarige Affe mit zwei von O’Neills zeitnah geschriebenen Dramen ergänzt, Kaiser Jones und Der große Gott Brown. Dazu kommen in seiner Inszenierung Passagen aus Arthur Rimbauds Das trunkene Schiff und Ein Aufenthalt in der Hölle sowie aus Max Stirners Der Einzige und sein Eigentum. Mit expressionistischer Verve erzählt jedes dieser Werke vom Kampf des Individuums gegen die eskalierende Unübersichtlichkeit der Moderne.

Eugene O’Neills komödiantisch zugespitztes Lehrstück über fehlendes Klassenbewusstsein wird bei Castorf zu einer wild mäandernden Expedition durch die Auswüchse westlicher Weltherrschaftsanmaßungen – ob als Gott oder Kaiser, Kapitalist oder Kommunist. Der koloniale Gestus bestimmt die Gefühle wie die Gedanken, und wer es in den USA zu nichts bringt, wird vielleicht auf einer abgehängten karibischen Insel zum Regenten.

Souverän fügt Frank Castorf die verschiedenen Texte zu einem so nonchalanten wie unterhaltsamen Bilderbogen zusammen, den das elfköpfige, sich entschlossen überfordernde Ensemble virtuos stemmt.

Aleksandar Denić hat als drehbares Bühnenbild eine Kreuzung mit U-Bahn-Ausgang, Zeitungskiosk, leeren Öltonnen und Leuchtreklame entworfen. Per Live-Videokamera wird das sonst nicht einsehbare Geschehen aus dem Kesselraum und aus der Luxuskabine der feinen Damen übertragen. Hier zanken und hauen sich die überzeugend extravagante Lilith Stangenberg als Mildred und die beherzt rabiate Anne Müller als ihre Tante. Marc Hosemann als Kaiser Jones und Daniel Zillmann als Brown geben sich wie hysterische Primadonnen und brüllen sich lustvoll durch die literarischen Extras, mit denen sie Castorf angefüttert hat.

Charly Hübner, der Star des fast sechsstündigen Abends, ackert sich massig und mächtig durch die Niederungen, die die Gesellschaft seinem Yank zuweist, und durch die Irrtümer, in denen der es sich bequem gemacht hat. Dieser Heizer ist ein Prolet ohne Ambitionen und ein Kerl, den sämtliche guten Geister verlassen haben. Ob oben ohne oder im Dinnerjacket, merkt er seine Beschränkungen nicht – Hübner zeigt das mit kalter, wütender Eindringlichkeit.

Trotz einiger Längen ist die Aufführung von einem furiosen intellektuellen Elan und unglaublicher Spielfreude getragen. Der haarige Affe in Frank Castorfs Regie ist kulturkritisch vermessen und theatralisch mitreißend – ein kluger Spaß ebenso wie eine Lektion in Sachen politischer Kunst.



"Der haarige Affe", Schauspielhaus; weitere Termine: 4. März., 17 Uhr, 26. März., 18 Uhr, 30. März, 18.30 Uhr