Vielleicht gibt es nur fünfzig Gerechte in der Stadt. So steht es auf der Fassade eines Heizkraftwerks in Berlin, an der Köpenicker, Ecke Michaelkirchstraße, wo die Stadtteile Mitte und Kreuzberg aneinanderstoßen wie Ellbogen. Ein Künstler hat diese Bibelstelle aus der Genesis dort in hohen Lettern angebracht, und jedes Mal, wenn man an der Installation vorüberfährt, die wohl ein Menetekel sein soll, denkt man, diese Zahl sei noch heillos übertrieben. Wo sind sie denn, die ominösen fünfzig? Und wann melden sie sich endlich zu Wort? Wann rufen sie den Ungerechten zu: Hört auf?

Rund um das Heizkraftwerk haben die Menschen, so erscheint es an schlechteren Tagen, einander längst den Kampf angesagt. Investoren drängen Mieter aus den Wohnungen, Autofahrer drängen Radfahrer von der Straße. Die Anonymität der Großstadt, sie besteht nicht mehr nur im Nichtkennen des anderen, sie ist ausgeartet in eine Orgie der Mitleidlosigkeit, untermalt von hysterischem Hupen, Klingeltönen und dem Baulärm der Luxussanierungen.

Bei jenen fünfzig handelt es sich vermutlich um eine veraltete Statistik, so denkt man an den schlechteren Tagen, am Heizkraftwerk vorüberfahrend, und dann muss man auch schon wieder aufpassen, dass man nicht über den Haufen gerast oder sonst wohin durchgereicht wird.

Wo also sind sie, die Gerechten?

In Berlin, das sei dem Herrn oder wem auch immer gesagt, gibt es immerhin einen. Sein Name ist Hans.

Hans ist fünfundsiebzig Jahre alt, er hat sehr viele Zähne, die so weiß leuchten wie feines Porzellan, Augen, die immer feucht sind, vom Lachen und vom Weinen, das ihn abwechselnd übermannt und schüttelt, er hat ein Herz, das größer ist als jedes Heizkraftwerk, und ruft jeden Sonntag zur Mittagszeit: Hört auf!

Hans ist 75 und Witwer. Früher hatte er ein eigenes Gasthaus. © Studio Pong für DIE ZEIT

Er drückt es bloß anders aus, er ruft vielmehr: Fangt an! Fangt endlich an, Kinder, ruft Hans, das Essen wird doch kalt.

Und dann fangen sie an zu essen, und sie hören auf, für ein, zwei Stunden, sie hören auf, einander den Kampf anzusagen und zu verdrängen, sie hören auf, einsam zu sein, und sie hören sogar auf, in dieser Stadt zu sein, sie sind dann einfach nur bei Hans.

Essen, sagt Hans, ist was Gutes, gemeinsam essen was noch Besseres. Früher haben wir immer gemeinsam gegessen, das war die schönste Zeit des Tages, aber wer isst heute noch gemeinsam? Die meisten, sagt Hans, essen doch allein, sie machen sich ’ne Dose Ravioli auf und werden ganz traurig. Und dann wundern sie sich auch noch, ist das nicht bekloppt?

Jeden Sonntag kocht Hans, Witwer, Vater von drei Kindern, die allesamt weit weg wohnen und keine Zeit mehr für ihn haben, leider, sagt Hans, der unter der Woche selbst einsamer ist, als ihm lieb ist, aber es gibt zum Glück ja noch das Wochenende, und jeden Sonntag also kocht Hans deshalb für alle, die zu ihm kommen wollen. Alte Freunde, neue Freunde, Freunde von Freunden und Nachbarn, die auch einsamer sind, als ihnen lieb ist, und das geschieht recht schnell in dem Hochhaus in Kreuzberg mit seinen siebzehn Stockwerken, den endlosen Fluren und den immer gleichen Türen, an denen die Namen von ganz allein zu Nummern werden. Kommt alle, ruft er, wenn er sie am Eingang, auf dem Flur und im Fahrstuhl trifft, dann essen wir gemeinsam, dann machen wir’s uns schön.

Er wohnt im vierzehnten Stock, zwei Zimmer, Küche, Bad. Auf dem Balkon blühen im Sommer die Geranien in den Hängekästen, hier sitzt Hans gern, in vierzig Meter Höhe, trinkt Kaffee und isst Bienenstich. Von hier aus kann er bis zum Heizkraftwerk gucken und weit darüber hinaus, bis beinah zum Horizont, wenn diese Stadt denn ein Ende hätte, aber das hat sie nicht, sie beginnt wieder von vorn, an den Wohntürmen von Marzahn, die genauso aussehen wie die Wohntürme von Kreuzberg.

Vor fünfundvierzig Jahren kam Hans hierher, seine Heimat, das Weserbergland, war ihm zu klein geworden, aber Berlin blieb doch immer zu groß. Man verliert sich hier, sagt er, das kann ganz leicht passieren, wenn man nicht aufpasst.

Jetzt, im Winter, sind die Hängekästen auf dem Balkon leer. Ein Harlekin aus Keramik sitzt auf der Balustrade und friert. Komm rein, kleiner Kerl, sagt Hans und setzt den Harlekin auf ein Kissen im Wohnzimmer, komm rein, und wärm dich auf.

Auf der Kommode steht ein Bild von seiner verstorbenen Frau, daneben brennt eine elektrische Grabkerze. Der Fernseher läuft oft und laut bei Hans, das vertreibt die Stille der Nachmittage, sagt er, am liebsten schaut er Dokumentationen über Pandas im dritten Programm, die findet er drollig. Es gibt Kaffee aus sehr bunten Tassen vom Weihnachtsmarkt. Komm, sagt Hans, wir machen es uns gemütlich.