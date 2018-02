Ingrid Caven, 79, und Helmut Berger, 73, sitzen im Spiegellicht einer Theatergarderobe und warten auf die Probe. Eigentlich waren diese beiden prädestiniert dafür, miteinander zu arbeiten. Aber erst jetzt ist es dazu gekommen: Caven, Schauspielerin aus dem Saarland, die mit Rainer Werner Fassbinder verheiratet war und seit Langem in Paris zu Hause ist (wo sie als Sängerin ein Star ist), und Berger, Hoteliersohn aus Salzburg, der als der schönste Mann des Kinos galt und durch die Filme Luchino Viscontis ("Ludwig II.") zu Weltruhm kam – sie verkörpern europäische Filmgeschichte. Zusammengebracht hat sie Albert Serra, einer der großen Regisseure des aktuellen Kinos. Der Katalane Serra ist, was die Wenigsten wissen, auch Theatermann: An der Berliner Volksbühne wird am 22. Februar das Stück "Liberté" uraufgeführt, das er nicht nur inszeniert, sondern auch geschrieben hat. Serra überredete Helmut Berger, der noch nie Theater gespielt hat, zum späten Bühnendebüt. "Liberté" handelt von dem Versuch, den Geist der Französischen Revolution nach Deutschland zu bringen, aber es geht, bei allem Esprit, vor allem um Sex – als Mittel der Machtpolitik. Es ist die bislang spektakulärste Premiere, die der umstrittene Intendant (und Castorf-Nachfolger) Chris Dercon an der Berliner Volksbühne herausbringt.

