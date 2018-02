Blaue Jeans und schwarzer Pullover, randlose Brille, die silbergrauen Haare leicht wild und recht lang, fast ein stolzes Markenzeichen: Dieser 79-jährige Mann sieht tatsächlich aus wie das Klischee eines Altachtundsechzigers. Wobei "alt" das völlig falsche Wort ist: Helmut Lethen, der durch die Küche wuselt, Tee kocht und dabei sein MacBook Air herumbalanciert, wirkt ohne Übertreibung 15 Jahre jünger. Auf 1968 kommen wir später noch; zunächst einmal soll es an diesem Vormittag um den Lethen von heute gehen. Denn sein neues Buch Die Staatsräte ist elektrisierend. Alles dreht sich darin um vier Gestalten, jede für sich bereits ein deutscher Mythos: den Schauspieler und Intendanten Gustaf Gründgens (1899–1963), den Dirigenten Wilhelm Furtwängler (1886–1954), den Chirurgen Ferdinand Sauerbruch (1875–1951), schließlich den Juristen Carl Schmitt (1888–1985). Alle vier blieben während der Nazi-Zeit in Deutschland und wurden zu Aushängeschildern des Regimes. Zwischen Anpassung und Abstand machten sie mal begeistert, meist willfährig mit – und wenig dagegen. Die alte Frage ist, warum sie sich so verhielten. Helmut Lethens Form der Antwort ist revolutionär.

Seit Langem ist er einer der wirkungsvollsten deutschen Literaturwissenschaftler mit Gespür für zündende Konstellationen. Sein Hauptwerk Verhaltenslehren der Kälte von 1994 wirkte als intellektueller Sprengsatz. Der Autor beschrieb, wie in der Weimarer Republik quer zu den weltanschaulichen Lagern, von links bis rechts, von Bertolt Brecht bis Carl Schmitt, die kalte, entschlossene Person zum Leitbild wurde. 2006 erschien seine Biografie eines weiteren Schreibtisch-Heroikers jener Epoche: des Dichters Gottfried Benn.

Jetzt erscheint mit den Staatsräten die Summe jahrzehntelanger Beschäftigung mit der Zwischenkriegszeit. Grund genug für einen Besuch in Wien, wo Lethen seit zehn Jahren mit seiner Familie im Bobo-Bezirk Neubau lebt. Nach einer Professur in Rostock leitete er bis 2016 das Wiener Internationale Forschungszentrum Kulturwissenschaften. Frau und Söhne sind heute ausgeflogen; zwischen dem Lego-Haufen des Achtjährigen und dem Schlagzeug des Zwölfjährigen sprechen wir über das eigentümliche Männer-Quartett.

Und sogleich über den Clou des Buchs: Denn in diesem Sachbuch über die kulturelle Elite im "Dritten Reich" hat Lethen sich wesentliche Teile ausgedacht. Er imaginiert sieben Herrenabende zwischen 1936 und 1963, an denen Furtwängler, Gründgens, Sauerbruch und Schmitt miteinander plaudern, zuletzt gar die Geister zweier Toter mit den Überlebenden Schmitt und Gründgens – nur haben sich die vier in der Realität nie gemeinsam getroffen. "Ich wollte über diese vier schreiben, aber irgendwann hätte ich fast das Handtuch geworfen", erzählt Lethen; Geschichtsschreibung sei ja eine extrem schwierige Sache, weil sie automatisch Kausalzusammenhänge fingiere. In seinem Refugium auf der Ostseeinsel Usedom habe er sich dann eines Tages gefragt: "Was würde ich tun, wenn ich ein Schriftsteller wäre?" Büchner-Preisträger Marcel Beyer ermutigte ihn später zur Literarisierung, und Lethen griff zurück auf die einstmals klassische Form des Geistergesprächs.

Das klingt abenteuerlich, funktioniert aber bestens. So haben die vier ihre Auftritte, eingebettet in die historische Rahmenhandlung. Lethen erzählt von der repräsentativen Alibi-Institution des Preußischen Staatsrates, die Hermann Göring 1933 reaktivierte und zu dessen Mitgliedern er die vier berief. Er schildert eine reale Herrenrunde, die berühmte Berliner "Mittwochsgesellschaft", in der sich ein feststehender Kreis zu privaten Vorträgen traf – und in dem ausgewiesene Nazis, bürgerliche Abweichler, aber auch später hingerichtete Widerständler des 20. Juli verkehrten. Bei den imaginierten Viererrunden hingegen ist Lethen der allwissende Erzähler und begibt sich in die Hirne seiner Geister: eitle, schwankende, geniale Charaktere voller Hybris, die sich übereinander mokieren, gerne intrigieren und verächtlich lästern, während einer von ihnen ein kurzes Referat über ein virulentes Thema der Epoche hält – ob 1936 bei Gründgens auf dessen Gut Zeesen, ob ein Jahr später bei Hermann Göring in Carinhall, der seine Zöglinge geladen hat, aber nur kurz erscheint, ob im August 1939, kurz vor Kriegsausbruch, ob 1944 in Furtwänglers Dirigentenzimmer in der Staatsoper oder 1963 in Plettenberg, als Schmitt Gründgens bittet, aus Kafkas Prozess vorzulesen.

Es sind abgründige Konstellationen, eine "Filterblase mit hohem Esprit" (Lethen) – und darin konstruiert er einen Typus. "Persönlich herrschsüchtig und selbstverliebt waren die vier", erklärt der Autor: "In ihren Echokammern konnten sie alles um sich herum ausblenden." Seine Formel: "gleichgültig verstrickt". Aber er nennt auch die weltanschaulichen Motive, die zum rechten Denken gehören: "Bei ihnen war der Staat als Idee sehr wirkmächtig, Ordnung eine zentrale Kategorie." Sie kreisten allesamt in ihrem Werk um die Form – sich Form geben war getreu dem Distanz- und Kältekult der zwanziger Jahre selbstredend wichtiger als Mitgefühl. Spannend wie ein Roman liest sich das im Buch, weil man wissen möchte, wie diese vier Typen ihre intellektuellen Turnübungen bei laufendem Verbrechen durchhalten.

Der zweite Kniff gelingt Lethen durch seine "Klebe- und Montagearbeit", wie er es nennt. Denn für die Geistergespräche hat er zahllose Quellen geplündert. Aber neben O-Tönen legt er seinen Protagonisten ausführliche Passagen von anderen in den Mund. Am klügsten erscheint der Schauspieler Gründgens. Lethens spitzbübische Erklärung: "Kein Wunder, 70 Prozent seiner Sätze stammen ja auch von mir – aus den Verhaltenslehren der Kälte!"