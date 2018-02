Unter uns wohnen die Ottos, und manchmal fürchte ich, dass sie uns hassen. Zum Beispiel wenn ich Herrn Otto im Treppenhaus treffe, während er sich die Stufen emporkämpft. Da spüre ich ungute Schwingungen. Herr Otto ist ein ehemaliger Feuerwehrmann, 85 Jahre alt, fast zwei Meter groß und breit wie ein Boxer. Mit der einen Hand umklammert er das Geländer, mit der anderen einen Stock. Meist ist es düster, wenn wir uns begegnen, weil Herr Otto von der Haustür bis zu seiner Wohnungstür so lange braucht, dass das Licht schon wieder ausgegangen ist. Im Halbdunkel guckt er mich dann grimmig an, und ich husche an ihm vorbei, so schnell es geht. Bloß die Tür zu, denke ich.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden