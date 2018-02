Vor den Fenstern legt sich die Dämmerung über die Elbe, die Lichter des Dockland tanzen auf dem Wasser. "Gibt es einen schöneren Ort in Hamburg?", fragt Rüdiger Kowalke. Das Fischereihafen Restaurant ist sein Lebenswerk, seit 37 Jahren bewirtet er eine exklusive Klientel. Prinz Charles und Diana, Michail Gorbatschow und Helmut Schmidt waren bei dem heute 70-Jährigen zu Gast.

DIE ZEIT: Herr Kowalke, wie geht es Ihnen?

Rüdiger Kowalke: Gott sei Dank wieder gut. Ich habe einige schwere Operationen hinter mir und hoffe, dass 2018 gesundheitlich mein Jahr wird. Alles andere habe ich rechtzeitig in die richtigen Bahnen gelenkt.

ZEIT: Das heißt?

Kowalke: Ich habe zwei Söhne. Dirk ist der Zahlenmensch, mit Bank- und Kochlehre. Er führt seit 20 Jahren das Restaurant. Unser zweiter Sohn Benny ist der Sonnyboy, sehr extrovertiert. Er kann die Leute in den Arm nehmen. Außerdem meine Frau Susanne, die gute Seele des Hauses. Und der Alte ist auch noch da.

ZEIT: Sind Sie jeden Tag hier?

Kowalke: Ich bin drei-, viermal die Woche mittags hier.

ZEIT: Haben Sie noch konkrete Aufgaben?

Kowalke: Ich überwache die Speisekarte.

ZEIT: Klingt streng.

Kowalke: Sagen wir: Ich habe ein Auge auf die Karte. Und ich plane und entwickle Veranstaltungen. Es kommt keine Langeweile auf.

ZEIT: Wie kamen Sie 1980 zum Fischereihafen Restaurant?

Kowalke: Ich führte in Kaltenkirchen über Jahre das Hotel Kaltenkirchener Hof und war damit erfolgreich. Dann hat mich eine Kommission der Fischmarkt Hamburg-Altona GmbH ausgewählt. Die verwaltet das Gebiet hier am Fischereihafen und versprach sich von mir, das leckgeschlagene Schiff wieder flottzumachen. Es gab immerhin 85 Mitbewerber.

ZEIT: Erinnern Sie sich an Ihren ersten Besuch an der Großen Elbstraße?

Kowalke: Sicher. Ich fuhr mit meiner damaligen Frau hierher, es war ein trüber Abend Anfang November 1980. Unten auf der Straße standen Mädels, Prostituierte, die Kundschaft suchten. Meine Frau sagte: "Um Gottes willen! Da, wo die Mädels stehen, wo es nach Fisch riecht, wo Präservative im Rinnstein liegen, willst du dich selbstständig machen? Du stürzt die ganze Familie ins Unglück!" Ich war Anfang 30, voller Power und hatte die Wahl, in Kaltenkirchen weiterzumachen oder etwas zu verändern. Ich entschied mich für die Veränderung. Ich sagte meiner Frau: Hier ist goldener Boden.

ZEIT: Was machte Sie so sicher?

Kowalke: Das Restaurant wurde 1950 von Hermann Sellmer gegründet. Damals verkehrten Louis Armstrong und Ella Fitzgerald hier, Romy Schneider und Walter Giller – die Filmszene, die im Hotel Vier Jahreszeiten wohnte, aß hier Fisch. Die Pächter nach Sellmer fuhren den Laden völlig an die Wand. Sie hatten Fleisch und Wild auf der Karte, es fehlten nur noch die Hirschgeweihe an den Wänden. Und das in der Lage! Als ich das Haus Ende 1980 übernahm, war es konkurs.

ZEIT: Wie haben Sie das geändert?

Kowalke: Es gibt fünf Grundregeln für den Erfolg. Erstens: ein gutes Produkt. Wir hatten hier die Fischauktionshalle vor der Tür, also Top-Frische. Zweitens: ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Drittens: eine gute Atmosphäre. Viertens: freundliche Mitarbeiter im Service. Und: die Präsenz der Familie. Wenn all diese Dinge zusammenlaufen, ergibt das ein wunderschönes Ganzes. Wir haben heute 70 Mitarbeiter, davon 25 Köche, haben nie geschlossen.

ZEIT: Außer an Heiligabend.

Kowalke: Aber nur abends, mittags haben wir geöffnet.