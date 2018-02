Die sozialdemokratischen Parteien Westeuropas befinden sich im Sinkflug. Die SPD hat bei der letzten Bundestagswahl mit 20,5 Prozent ein historisches Tief erreicht. In den Niederlanden erhielt die PvdA im letzten Jahr nur noch 5,7 Prozent. In Frankreich, dem Land der einst stolzen Parti socialiste von François Mitterrand, hat der sozialistische Präsidentschaftskandidat Benoît Hamon 6,4 Prozent der Wählerstimmen erreicht. Auch in Italien deutet vieles auf eine Niederlage der Mitte-links-Regierung nächsten Monat hin. Nur die amerikanischen Demokraten und die britische Labour-Partei halten sich besser – freilich in der Opposition: In Ländern mit Mehrheitswahlrecht votieren die Wähler notfalls mit zusammengebissenen Zähnen für eine der beiden traditionellen Parteien, da sonst ihre Stimme verloren zu gehen droht. In den offenen und dynamischen Parteiensystemen Kontinentaleuropas hingegen können die Wähler frei aufspielen. Hier ist die politische Landschaft massiv im Umbruch. Die Heftigkeit der Debatten in der SPD um die Führungsfrage und den Koalitionskurs ist nur vor dem Hintergrund dieser grundsätzlichen Neukonfiguration des Parteiensystems zu begreifen.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden