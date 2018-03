Wer begreifen will, warum so viele Menschen im Frühling wieder anfangen, zu niesen und sich die Augen wund zu reiben, stelle sich ein Bataillon aus unterbeschäftigten Kriegern vor: In den Kampf ziehen sie schon lange nicht mehr, jetzt lungern sie vor der Kaserne herum und polieren ihre Gewehre. Weil einigen langweilig ist, machen sie sich auf, die Gegend zu erkunden. Irgendwann stoppt ein Rascheln den Trupp: "Da, im Busch!" Und tatsächlich, das Gestrüpp beginnt zu wackeln – den Soldaten wird mulmig, sie gehen nervös nach Hause. Ab jetzt aber mustern sie jeden Busch misstrauisch, schlagen beim kleinsten Erzittern der Blätter Alarm – und machen verdächtige Sträucher mit Kanonensalven platt. Dass es bloß Katzen sind, die im Gehölz klettern, spielt für die Krieger keine Rolle. Jeder Busch wird ab sofort gnadenlos bekämpft.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden