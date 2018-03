Im Café des Hotel Monopol auf der Reeperbahn sitzen fünf ergraute Männer, sie spielen Karten, schimpfen und prahlen. "Ich habe 14 Puffs gehabt", sagt der eine. "Ich hatte 80, 100 Frauen", der andere. Einer ist ruhiger: Hans-Jürgen Schmitz, 71, ehemaliger Zuhälter. Auf dem Kiez kennen ihn die Touristen unter seinem Spitznamen, der "Blonde Hans".

Hans-Jürgen Schmitz: Das sind Kollegen von früher. Mit einem war ich sogar im Gefängnis. Untersuchungshaft.

DIE ZEIT: Wann war das?

Schmitz: Anfang der Achtziger. Zuhälterei und Körperverletzung. Ich bin entlassen worden, unschuldig, der Kollege nicht. Ich sage immer: Die Entlassung war ein Versehen. (lacht)

ZEIT: Wann haben Sie angefangen, auf dem Kiez zu arbeiten?

Schmitz: Ich machte eine Lehre zum Heizungsmonteur. Abends zog ich die Lederjacke an, setzte mich auf die Kreidler und fuhr in die Große Freiheit, in den Starclub. Jeden Tag. Das war 1962. Die Beatles, Ray Charles, Little Richard – ich habe sie alle gesehen. Jimi Hendrix hämmerte mit einer Fanta-Flasche auf den Gitarrensaiten herum. Auf der Großen Freiheit gibt es heute noch einen Kultladen, Gretel und Alfons. Da saßen die Beatles, wenn sie Pause hatten. Meine Freundin Betty hantierte damals mit John Lennon rum.

ZEIT: Und wie wird man vom Heizungsmonteur zum Zuhälter?

Schmitz: Früher hat man gesagt: Ein Zuhälter wird nicht geboren, der wird gemacht. Durch die Frauen.

ZEIT: Durch die Frauen?!

Schmitz: Bei mir war es so. Ich bin 1965 ins Nachtgewerbe, da war ich 18, 19. Ich hatte in einer Diskothek eine Dame kennengelernt, Evelyn aus Baden-Baden, die ging dem ältesten Gewerbe der Welt nach. Die sind ja nicht eingesperrt, die Damen, die laufen ohne Leine herum. Evelyn und ich haben eine schöne Nacht verbracht. Danach erzählte sie mir, dass sie der Prostitution nachgeht. Jemand anderes hätte gesagt: Um Gottes willen, raus hier. Ich habe gesagt: "Schatz, es gibt Schlimmeres." Ist so.

ZEIT: Sie hatten keine Bedenken?

Schmitz: Das kam vielleicht auch durch meine Erziehung. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich fünf. Meine Mutter war Verkäuferin im Alsterhaus. Ich ging nach der Schule noch in den Kindergarten, und wenn der um 17 Uhr zumachte, stand ich noch zwei Stunden allein an der Straßenbahnhaltestelle, bis meine Mutter von der Arbeit kam. Das war meine Kindheit. Als ich 19 war, zog meine Mutter mit ihrem neuen Mann nach Berlin. Sie ließ mich allein in Hamburg. Ich war immer auf mich allein gestellt.

ZEIT: Wie wurden Sie dann Zuhälter?

Schmitz: Ich ging mit Evelyn nach Cuxhaven, dort arbeitete ich als Discjockey. Sie holte mich morgens immer ab. Ich muss ein hübscher Bengel gewesen sein, saß immer mit Frauen da. Evelyn war eifersüchtig. Irgendwann sagte sie: "Ich will nicht mehr, dass du arbeitest, ich gebe dir jetzt Geld." Und nicht wenig. So kam das.