Das Lehmitz war bestimmt kein gemütlicher Ort. Jedenfalls sieht es auf den Bildern nicht danach aus. Es scheint etwas klamm gewesen zu sein in der Kneipe am Zeughausmarkt zwischen Reeperbahn und Michel. Viele Besucher behielten ihren Mantel an oder ihren Anorak, während sie beim Bier zusammensaßen oder beim Korn, fast immer mit einer Zigarette zwischen den Fingern, oft glasigen Blicks. Man glaubt, den Qualm zu spüren, den Alkoholdunst, eine gewisse hafennahe Feuchtigkeit hängt in der Luft. Eine Spelunke war das Lehmitz, eine Kaschemme. Solche angeranzten Wörter kramt man hervor, um der versunkenen Welt dieses Absturzschuppens näherzukommen.

Es ist jetzt 50 Jahre her, dass der junge Schwede Anders Petersen ins Lehmitz kam und die Gäste zu fotografieren begann. 40 Jahre ist es her, dass die Bilderserie als Buch erschien und Petersen berühmt machte. Wahrscheinlich gibt es bis heute keine andere Hamburger Kneipe, in die weltweit so viele Menschen so tief hineingeschaut haben.

Jetzt sind die Fotos das erste Mal seit ihrer Entstehung wieder in Hamburg zu sehen. Die deutsche Fotografenvereinigung Freelens hat mit Café Lehmitz ihre neuen Galerieräume am Großneumarkt eröffnet, fast um die Ecke vom alten Kneipen-Standort. Vielleicht ist es die gefühlte Nähe zum Damals, die einen für einen Moment fremdeln lässt: Die alten Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus dem triefenden Herzen des Hamburger Kiezes, nun so schmuck präsentiert an frisch geweißten Wänden, die Nachtgestalten ans Licht gezerrt und ausgestellt – tritt man ihnen am Ende doch zu nahe? Natürlich spricht es für die anhaltende Kraft der Bilder, dass einen plötzlich diese Scheu überkommt.

Bei der ersten Ausstellung der Serie sorgte der Fotograf selbst dafür, dass es keinerlei Berührungsängste gab. An die speckigen Wände des Lehmitz pinnte er 1971 gut 350 seiner Aufnahmen, und jeder, der sich auf einem Foto erkannte, durfte das Bild abnehmen und behalten. Nach wenigen Tagen, so geht die Legende, war nichts übrig als ein kleines Porträt von Anders Petersen. Die Fledderei der Ausstellung bestätigte ganz nebenbei die Idee des Fotografen, mit dem Langzeitprojekt auch eine Art Familienalbum abgeliefert zu haben. Die Lehmitz-Familie hatte es an sich gerissen und dem Fotografen damit den Segen gegeben.

Das war Petersen wichtig. Denn für ihn war das Lehmitz durchaus ein gemütlicher Ort – die letzte, bedeutendste Station einer leidenschaftlichen Beziehung zu Hamburgs runtergerockter Halbwelt. Einer Beziehung, die womöglich auch deshalb so leidenschaftlich war, weil Petersen eigentlich aus Stockholms gutem Bürgertum stammt.

1961, mit 18 Jahren, schicken ihn die geschiedenen Eltern nach Hamburg, zum Deutschlernen. Er verliebt sich umgehend in eine finnische Hure und verbringt in ihrem kiezabhängigen Bekanntenkreis ein paar befreiend auf- und abstrudelnde Monate. Bis Wanja ihn wegschickt – angeblich, damit Petersen nicht noch weiter hinabstrudelt. Zurück in Stockholm, wird er zum Fotografen. Aber mit Hamburg ist er noch nicht durch. Als 23-Jähriger versucht er, Wanja und ihre Bande wiederzutreffen, was ihm nicht glückt. Dafür landet er eines Nachts im Lehmitz, wo irgendwann ein paar Gäste seine Kamera nehmen, sich gegenseitig fotografieren, die Kamera immer weiterreichen und schließlich zurückgeben. So geht es los. Anders Petersen hat sein neues Hamburger Zuhause gefunden und wird für zwei Jahre zwischen St. Pauli und Stockholm pendeln: fotografieren, entwickeln, fotografieren, entwickeln.

Was er festhält, sind die Mitglieder einer wogenden, greinenden, feiernden, stürzenden, schamlosen, sentimentalen Kneipengemeinde. Viele Trinker sind darunter, ein paar klassische Halbstarke, alternde Huren, die aus Spaß (oder Not) mal Brust zeigen, aber auch mal kalte Schulter. Petersen nimmt Prügeleien auf, wildes Ranschmeißen, heroische Selbstbehauptung und rührende Hingabe. Etwa im bekanntesten Bild der Serie, auf dem ein junger Kerl mit freiem Oberkörper und geschlossenen Augen an den Hals einer Frau niedersinkt, als wollte er eigentlich nur heim zu Mama; sie umarmt ihn fest und lacht zugleich frech triumphierend über seine Haartolle hinweg. Tom Waits nutzte das Foto 1985 als Covermotiv für seine Platte Rain Dogs. Anders Petersen hatte es ihm gestattet, kein Wunder, denn natürlich mochte er Waits’ raue Verliererlieder.

Vor 40 Jahren, als Café Lehmitz ein Buch wurde, sagte Petersen: "Ich wünsche mir, dass man meine Bilder anwenden, dass man sie gebrauchen kann, dass sie ein Stück weiterhelfen." So eine Ansage klingt heute schwer sozialromantisch. Die Gemeinde aus dem Lehmitz hätte sie kaum verstanden. Aber vielleicht reicht es auch erst mal, dass Petersen die Gemeinde verstand und bei ihr blieb. Sonst gäbe es diese ganze grandiose Nahaufnahme nicht aus dieser ferngerückten, weggetretenen Hamburger Weltecke.



Freelens Galerie, Alter Steinweg 15, bis zum 28. März. freelens.com