Irgendwann kommt für jeden Mann die Zeit, in der er keine T-Shirts mit der Aufschrift "Motörhead" mehr tragen kann. Höchstens noch zu Hause. Irgendwann kommt für jeden Mann auch die Zeit, in der er nicht mehr mit kurzen Hosen herumlaufen kann. Höchstens zu Hause. Das ist okay, damit kann ich leben. Umso überraschter war ich, als ich neulich beim Betreten der Küche – ich kam gerade aus der Badewanne – von meiner Frau mit den Worten "Willst du dir nicht mal was anziehen?" empfangen wurde. Auf meinen verblüfften Einwand, ich sei doch angezogen, hob sie nur eine Augenbraue. Das sieht bei ihr immer sehr spöttisch aus. Ich blickte an ihr vorbei auf mein Spiegelbild im dunklen Küchenfenster. Alles klar. Ein Mann im Bademantel. Ist die Zeit gekommen, da man das nicht mehr tragen kann? Nicht einmal mehr zu Hause?

