Ein Lichtblick: Barbara Nüsse (links) als Prospero © Armin Smailovic

Shakespeares Sturm, besser gesagt Jette Steckels Sturm im Thalia: Etwas derart Seltsames gab es lange nicht. Um mit Zettel im Sommernachtstraum zu reden: "Des Menschen Auge hat’s nicht gehört, des Menschen Ohr hat’s nicht gesehen." Die wenigen Originaltexte werden auf Deutsch gesprochen, die Fremdtexte, sicherlich drei Viertel das Ganzen, auf Englisch. Das Englisch der Darsteller klingt so, wie Deutsche halt Englisch reden oder vielmehr singen, denn die meiste Zeit gleichen sie Rappern, die ihren Zorn, ihre Verzweiflung über diese verkommene Welt hinausheulen wie angekettete Hunde.

Einige dieser Songs gehen auf einen Text der Rapperin Kate Tempest zurück. Er beginnt so: "Europe is lost. America is lost. London is lost ..." Natürlich kann man mit einem Erdbeben anfangen und sich dann allmählich steigern. Aber dieser Klagegesang verwurschtelt alles mit allem, Sex und Drogen und Kindesmissbrauch mit dem Kolonialismus, Konsumgier und Sinnleere mit der Klimakatastrophe. Die Musiker auf der Bühne, Prospero’s Band of Spirit, hämmern ihre Bässe dazu. Das deutsche Stadttheater brandmarkt mal wieder die Zustände.

Was hat das mit Shakespeare zu tun? Sein Stück beginnt mit einem Sturm, der das Schiff der Mächtigen in Seenot bringt. Der Bootsmann warnt die Herren, aber sie verhöhnen ihn und wollen die Gefahr nicht sehen. Das Schiff strandet auf einer Insel. Hier herrscht der Zauberer Prospero, und er entführt sie in eine Welt der verwirrten Kategorien. Der Unterschied zwischen Traum und Realität, oben und unten, gestern und heute löst sich auf. In diesem Chaos begegnen die Gestrandeten sich selbst, ihrer Machtgier und Geldgier, ihrer Sehnsucht und ihrer Feigheit. Das zeigt auch Jette Steckel – in zeitgemäßer Variante.

Das Bühnenbild ist grandios. Wir blicken auf ein Haus mit vielen Zimmern, und die Perspektive wirkt, als blickten wir von oben hinein. Dann aber turnen die Darsteller am Haus empor wie an einer Kletterwand, und wenn der artistische Ariel am unsichtbaren Seil durch den Raum schwebt, wenn er waagerecht an der Hausmauer entlangbalanciert, als würde er auf ihr balancieren, dann sind wir Zuschauer auf schönste Weise verwirrt.

Doch der Zauber währt vielleicht eine Stunde, und wir haben eine lange weitere vor uns. Sie dehnt sich, weil die Charaktere nur selten in ein spannungsvolles Mit- und Gegeneinander geraten. Selbst die Liebesgeschichte zwischen Miranda und Ferdinand bleibt rudimentär. Jette Steckel mangelt es nicht an Einfällen, sie setzt das ganze Wunderwerk der Bühnen- und Videotechnik in Gang, aber je länger der Abend währt, umso weniger wirkt es. Es sind ja zumeist keine Menschen auf der Bühne, es sind wandelnde Proklamationen, singende Leitartikler, staunenswerte Akrobaten.

Das Ganze wäre misslungen, wäre da nicht Barbara Nüsse, die den Prospero spielt. Dieser Prospero ist nicht nur ein Machtmensch, der Rache nehmen will, nicht nur ein Zyniker, der uns unsere Erbärmlichkeit vorführt, sondern vor allem ein alter Mann, der sein Ende vor sich sieht und seine Tochter Miranda mit der traurigen Menschenwelt vertraut macht. Nüsse führt wahrhaft Regie in diesem Chaos, sie steuert an einem Pult das Licht, gibt Einsatzbefehle und anfeuernde Signale, und wenn sie am Ende tatsächlich wieder Shakespeares wunderbare Sprache zitiert, ist man mit diesem schauderhaft bunten Abend fast versöhnt.

"Der Sturm", Thalia Theater; 2., 5., 13. März, 12. April, 19.30 Uhr