Auf der Baustelle ist vom ganzen Ärger nichts zu sehen. Drinnen trocknet der Estrich, draußen liefert ein Lastwagen Parkett an. Stephanie Krawehl steht im eisigen Wind vor dem Gebäude an der Stadthausbrücke 6, wo früher die Terrorzentrale der Nazis in Hamburg war, und sagt, sie sei sich der Verantwortung für diesen Ort sehr bewusst. Für diesen einst so grausamen Ort, der gerade von einem Investor verwandelt wird in ein neues Quartier namens Stadthöfe. Ein paar Meter weiter setzt sich Stephanie Krawehl dann in einen Imbiss, nimmt ein Blatt Papier und malt auf, worüber seit Wochen ein Streit entbrannt ist. Sie zeichnet den Grundriss eines umkämpften Ortes:

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden