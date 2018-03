Und wenn die SPD jetzt doch noch auf den letzten Metern ein Ministerium ausspuckt, das ein Ostdeutscher abbekommt? Wäre dann alles gut? Hätte man dann den nörgelnden Ossis Rechnung getragen, nachdem schon die CDU, diese selbsterklärte Partei der Einheit, keine Ostdeutsche unterhalb der Kanzlerin zur Ministerin machen wollte? Nein, ein Last-Minute-Minister aus Dresden oder Potsdam könnte die Blamage bestenfalls abmildern, dass einmal mehr über Ostdeutsche wie über eine nervige Minderheit gesprochen wird, deren Opferstatus durch politische Symbolpflege notdürftig kompensiert werden soll.

Dass so wenig Osten am Tisch sitzt, ist eine Beleidigung für die meisten Ostdeutschen, deren Selbstbewusstsein sich nicht länger duckt vor solchen Herabsetzungen. Es ist aber auch eine Brüskierung für die beträchtliche Zahl von Westlern, denen mindestens unbehaglich wird angesichts eines Deutschlands, das derart in Bestimmer und Bestimmte unterteilt ist.

Vieles, was dem Westen blüht, hat im Osten angefangen – nicht nur die AfD

Haben denn alle die Bundestagswahl vergessen? Und die Erkenntnis, dass ein Osten, der nicht gehört wird, sich Gehör verschafft auf die denkbar unangenehmste Weise – mit massenhaften Voten für die AfD? Doch mehr Interesse am Osten lässt sich nicht verordnen, und mehr Respekt für die Eigenständigkeit ostdeutscher Lebenswege produziert nicht automatisch andere Wahlergebnisse. Darum hat derzeit nicht der Osten Nachholbedarf, sondern der Westen: Zu lange hat der Mehrheits-Westen so getan, als könne man den Osten am besten sich selbst überlassen. Damit aber schadet sich der Westen selbst.

Vieles, was dem Westen noch blüht, hat einmal im Osten angefangen, und das gilt nicht erst, seitdem die Erfolge von Linkspartei und AfD in Richtung Saarbrücken oder Stuttgart gewandert sind. Auch viele Auswirkungen der Globalisierung waren erst im wirtschaftlich weniger gepolsterten Osten zu beobachten, ehe sie den Westen erfassten: die Pendlergesellschaft (weil Arbeit und Wohnort weit auseinanderliegen), die prekären Arbeitsverhältnisse (weil der Aufbau neuer Ökonomien den Abbau sozialer Rechte erleichtert hat), aber ebenso ein neuer Gründergeist und ein hartnäckig-stolzes Arbeitsethos, wonach nicht Stolpern oder Hinfallen ein Makel ist, sondern das Liegenbleiben.

Damit aber der Westen begreift, dass er es im Osten mit einer Avantgarde im Guten wie im Schlechten zu tun hat, muss er sich von einer zentralen Illusion verabschieden: Der Osten werde demnächst verschwinden. Die Ost-Anmutung der fünf neuen Länder, so die Vorstellung, werde verdampfen wie eine Pfütze der Zeitgeschichte in der Sonne des Weltgeistes – allenfalls noch eine kleine Weile von schlechter Luft begleitet, gegen die man bloß kräftig Wohlstandsspray versprühen müsse.

Was Ost und West trennt, ist aber längst nicht nur die Geschichte vor 1989 – es trennt sie auch die Geschichte nach 1989. Bis heute macht sich der Westen keinen Begriff davon, wie umwälzend die Jahre ab 1990 für nahezu den gesamten Osten waren. Und wie lange Geschichte noch durchschlagen kann, sieht man daran, dass bis heute Kriegsenkel versuchen, die Fernwirkungen der Zeit vor 1945 zu begreifen.

Wenn nun aber CDU und SPD aus dem Erstarken der AfD die Konsequenz ziehen, den Osten gleich ganz rechts liegen zu lassen, dann könnten die Populisten triumphieren. Muss also der Osten aufholen? Nichts schlimmer als das: Ja, die DDR ist tot, aber tot ist auch die BRD. Es gibt keine Normalität West, zu der eine Normalität Ost aufschließen könnte. Es gibt bloß ein gemeinsames Land – aber eines mit sehr verschiedenen Realitäten. Die widerzuspiegeln wäre die Aufgabe der neuen Regierung.

Darum ist der neue Ton so bemerkenswert, der seit der Wahl verstärkt zu hören ist: Der Osten findet zu sich, seine Stimmen werden vielfältiger. Da ist der Intellektuelle in Berlin, der sein Sächsisch nicht mehr verstecken will. Da warnt der Chef der Bundeszentrale für politische Bildung vor "kulturellem Kolonialismus", wenn im Osten fast alle Gerichtspräsidenten und Hochschulrektoren aus dem Westen stammen. Und die Klugen unter den Ost-Politikern fordern statt Alibi-Präsenz eine selbstverständliche Repräsentanz, ganz wie es auch Bayern oder NRW tun.

So hatte die Kabinettsdebatte doch ihr Gutes: Minister mögen überschätzt sein – aber wenn sie fehlen, fällt es auf.

