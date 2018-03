Der Moment, in dem es für mich unangenehm wird, ist der Moment, in dem das Urteil des Umweltexperten Axel Friedrich über mein Auto eintrifft: "Der Golf ist schon 13 Jahre alt und hat keinen Rußfilter! Dreckschleuder." So schreibt er mir per E-Mail – und rät mir zur Verschrottung.

Ich habe Ehrlichkeit gewollt. Aber so viel Ehrlichkeit dann vielleicht doch nicht. Und außerdem: Wieso bitte habe ich keinen Rußfilter? Ich habe doch eine grüne Plakette! Im Jahr 2007 habe ich sie hinter die Windschutzscheibe gepappt in der festen Überzeugung, einen sauberen Wagen zu fahren. Kann das stimmen? Ist mein Auto eine Dreckschleuder?

Mein Name ist Lisa Nienhaus, und ich bin Dieselfahrerin.

Bis vor zwei Jahren war das nichts Besonderes. Mittlerweile habe ich den Eindruck, mir eine Selbsthilfegruppe suchen zu müssen. Wobei man diese gerade problemlos am Rande jeder Party gründen könnte. Rund zehn Millionen Deutsche fahren Schätzungen zufolge ältere Diesel (unter Euro-6-Norm). Ihre Autos sind akut gefährdet, demnächst nicht mehr in die Stadt fahren zu dürfen. Doch viele wollen ihr Auto gern behalten.

Ich bin eine davon. Und seit feststeht, dass die Städte Diesel von ihren Straßen verbannen dürfen, habe ich ein Ziel: Ich will die Wahrheit über meine Autos herausfinden. Ich möchte wissen, ob sie wirklich so gefährlich sind, wie es nun heißt.

Meine Familie besitzt zwei Diesel. Der eine hat einen Motor, der vom Hersteller manipuliert und mittlerweile per Softwareupdate nachgerüstet wurde: ein Škoda Octavia, Schadstoffklasse Euro 5. Der andere Wagen ist älter, die genannte angebliche Dreckschleuder mit grüner Plakette: ein Golf, Euro 4. Beide Autos sind wie ich mitten in Hamburg daheim. Beide sollen ab April eine große und wichtige Straße der Stadt nicht mehr befahren dürfen, die den Hamburger Norden mit dem Hamburger Westen verbindet: die Max-Brauer-Allee. Es wäre das erste Dieselverbot in einer deutschen Großstadt. Und das ist vermutlich erst der Anfang. Sollte irgendwann ein Fahrverbot für die ganze Innenstadt kommen, dann darf ich die Autos vielleicht nicht einmal mehr in meiner Straße parken.

Ich habe damit nicht gerechnet.

Aber offenbar die anderen. Da ist die Kollegin, die nicht ahnt, dass ich Diesel fahre, die sagt: "Warum regen sich alle über die Fahrverbote auf? Das wusste man doch, dass Diesel Stinker sind." Oder der andere Kollege, der sagt: "Weiß doch jeder, dass SUV die Luft verpesten. Macht doch nichts, wenn die jetzt nicht mehr in die Stadt dürfen."

Dummerweise fahre ich gar kein SUV, sondern das, was der ADAC-Mann, mit dem ich später noch telefonieren werde, "normale Durchschnittsautos" nennt. Trotzdem droht mir der Ausschluss aus dem Stadtverkehr. Natürlich weiß ich, dass Autos nicht gut für die Umwelt sind und ihre Abgase die Luft nicht gerade verbessern. Natürlich wusste ich das auch schon im Jahr 2006, als ich mir das erste Auto zulegte und auch 2011, als wir das zweite kauften. Bis zum Dieselskandal hätte ich aber weder gedacht, dass Diesel an sich besonders schlimm wären, noch hätte ich damit gerechnet, dass ausgerechnet meine beiden besonders schlimm sein sollten.

Ehrlich gesagt glaube ich das immer noch nicht. Ich halte mich für einen halbwegs informierten Menschen. Ich zweifele immer noch. Und ich möchte es jetzt wissen. Sind meine Autos wirklich so schlimm? Und hätte ich wissen können, was auf mich zukam? Anders formuliert: Habe ich jahrelang fahrlässig die Umwelt verpestet?