Das Ergebnis der Parlamentswahl in Italien ist erschütternd. Die Hälfte der Italiener hat für Parteien gestimmt, die im Wahlkampf gegen Ausländer hetzten und gegen die Europäische Union agitierten. Ihren Wählern hingegen versprachen die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega das Blaue vom Himmel: ein bedingungsloses Grundeinkommen, niedrigere Steuern, höhere Renten. Italians first – das war ihre Botschaft. Italien hat sich damit in die internationale Front der Nationalisten eingereiht.

Dabei ist Italien nicht irgendein Land. Es ist die drittgrößte Volkswirtschaft der EU, ein Gründungsmitglied der Union – und es ist so hoch verschuldet, dass es die gesamte Euro-Zone in die Luft jagen kann. Italien ist eine Zeitbombe. Die Lunte ist am Sonntag beträchtlich verkürzt worden.

Was also tun? Italien abschreiben? Das geht nicht, dafür ist es zu groß, und es wäre auch falsch. Denn die italienische Herausforderung ist eine europäische. In fast allen Ländern der EU haben Parteien Zulauf, die der Union ablehnend oder sogar feindselig gegenüberstehen. In Österreich regiert seit Kurzem die FPÖ mit, in Deutschland sitzt die AfD als größte Oppositionspartei im Bundestag, und in Frankreich ist die Gefahr trotz des Sieges von Emmanuel Macron über den Front National nicht gebannt; von Ungarn und Polen erst gar nicht zu reden.

Man kann Italien deshalb nicht einfach abhaken. Im Gegenteil, die EU muss die Italiener unterhaken – und lernen, mit ihren Gegnern umzugehen. Dafür muss sie genau hinschauen. Sie muss fair bleiben. Und sie muss dagegenhalten.

Die Italiener haben genug von einer politischen Elite, die seit Langem versagt

Genau hinschauen: Die meisten Italienerinnen und Italiener sind nicht über Nacht verrückt geworden, bösartig oder mehrheitlich rassistisch. Sie haben vielmehr genug von einer politischen Elite, die seit Jahrzehnten vielfach versagt. Sie wollen einen Neuanfang, und das ist mehr als verständlich. Geht es so weiter wie bisher, wird Italien wirtschaftlich endgültig den Anschluss verlieren. Der Bruch mit dem Alten ist also notwendig.

Fair zu bleiben heißt, dass man die Wahlsieger nicht verteufelt. Die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega werden gern als Anti-System-Parteien bezeichnet. Das ist aber nicht wirklich zutreffend. Die Fünf Sterne pflegten in den vergangenen Jahren zwar eine revolutionäre Rhetorik. Und die Lega radikalisierte ihren antieuropäischen Diskurs und versprühte das Gift des Rassismus. Doch keine der beiden Parteien (oder Bewegungen) stellt bisher die Spielregeln des demokratischen Systems infrage. Luigi Di Maio, der Anführer der Fünf Sterne, ist kein Viktor Orbán und Lega-Chef Matteo Salvini kein Jarosław Kaczyński, jedenfalls noch nicht.

Di Maio und Salvini haben verstanden, wie groß die Sehnsucht der Italiener nach Erlösung von ihrer miserablen Gegenwart ist. Diese Sehnsucht haben sie bedient. Und sie haben getan, was alle Populisten tun: Sie haben einen Sündenbock gesucht – und ihn mit Brüssel gefunden.

Die Union darf sich davon nicht einschüchtern lassen. Sie muss dagegenhalten, dabei aber smart bleiben. Was heißt das? Zunächst einmal sollten die Verantwortlichen in Brüssel (und in Berlin) den Italienern – den Wählern, nicht den Hetzern – signalisieren, dass sie ihr Anliegen verstehen. Ihr wollt einen Wandel? Wir wollen ihn auch! Ein besseres, gerechteres, wohlhabenderes Italien ist auch in unserem Interesse.

Zugleich sollte sich die EU nicht scheuen, deutlich zu machen, dass der Schlüssel für ein besseres, wirtschaftlich erfolgreicheres Italien vor allem in Rom zu suchen ist – nicht in Brüssel. Italien ist in der Vergangenheit nicht an der Union gescheitert, sondern stets an sich selbst. Das wissen auch die meisten Italiener.

Italians first? Wer die EU nicht will, auch das sollte man den Italienern sagen, wird schnell von anderen Mächten abhängig werden, etwa von China. Das Versprechen von Souveränität, mit dem die Nationalisten locken, führt in die Irre.

Die Populisten haben Brüssel den Kampf angesagt. Die Union hat allen Grund, darauf mit Selbstbewusstsein zu reagieren, ohne aber überheblich zu werden. Dafür reicht ein einfacher Satz, ganz ohne den üblichen EU-Pomp: Diese Union ist nicht perfekt, sie wird es nie sein. Aber sie ist immer noch die beste Idee, die derzeit im Angebot ist.

