NAME NACHRICHT DATUM STUNDE MINUTE SEKUNDE Mima Bist du zurück aus Wien? Hab vorhin deinen Auftritt gesehen. War super. Nur ... 06.03.2018 11 1 0 Pia Ja? 06.03.2018 11 2 0 Mima Also ... Was für einen Fummel hattest du da bloß an? Bisschen kurz. Zu kurz und zu verknüllt. 06.03.2018 11 3 0 Pia Pfff 06.03.2018 11 4 0 Mima06.03.2018 11 5 0 Pia Sorry, keine Zeit ... für so was. 06.03.2018 11 6 0 Mima Ach Puss. Mist. Hätte ich bloß nix gesagt. 06.03.2018 11 7 0 Pia Also du meintest das Jeanskleid, ja? Du guckst dir 25 Minuten Vortrag von mir an – und dein einziges Feedback ist, ich soll mich mehr aufbitchen? Ich dachte, du seist emanzipiert. 06.03.2018 11 8 0 Mima Was hat das denn damit zu tun? 06.03.2018 11 9 0 Pia Ganz viel! Ich hätte da auch als Cindy aus Marzahn stehen können, und es wäre wurscht gewesen – solange der Inhalt gut ist. WHO CARES? 06.03.2018 11 10 0 Mima Da saßen 500 Leute vor dir, die haben für diese Konferenz bezahlt. Da ist es eine Frage von Respekt, dass du nicht so aussiehst, als kämest du um 23 Uhr aus der Kneipe. 06.03.2018 11 11 0 Pia Vielleicht war es eine sehr schicke Kneipe. 06.03.2018 11 12 0 Mima 🙄 06.03.2018 11 13 0 Pia Und davon abgesehen ist mein Style eins a. 06.03.2018 11 14 0 Mima Dein "Style" ... hab ich dir doch schon ein paarmal gesagt: nicht so schlunzig. Dass man gerne hinguckt. Muss ich dir doch nicht mehr erklären. 06.03.2018 11 15 0 Pia Nee, nur wo die Alice Schwarzer in dir hinverschwunden ist musst du mir erklären. 06.03.2018 11 16 0 Mima Ob du willst oder nicht, gibt es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Immer noch. Wir werden eben mehr nach unserem Äußeren bewertet. "Proaktiv einsetzen", das höre ich doch immer von dir. 06.03.2018 11 17 0 Pia #FuckTheSociety. 06.03.2018 11 18 0 Mima Ich will doch noch ein paar Enkelkinder. Warum reagierst du überhaupt so angegriffen? Machst du eigentlich Sport im Moment? 06.03.2018 11 19 0 Pia Bin gar nicht angegriffen. Nur schockiert. Und ja, ich mach Sport. Sprinttraining durch Flughäfen, wenn ich wieder zu spät bin, ungefähr jeden dritten Tag. TOP ANGEZOGEN im Optimal- verhältnis Zeit-Aufwand-Exzentrik. 06.03.2018 11 20 0 Mima Ich sehe jeden Tag Frauen in deinem Alter, die sich sehr gut anziehen. Wahnsinn. Smart casual heißt das, glaub ich. 06.03.2018 11 21 0 Pia Berlin ist halt nicht so smart-casual. Und in New York trägt man jetzt Achselhaare. 06.03.2018 11 22 0 Mima Nicht dein Ernst. Wenn ich einen Auftritt habe, frage ich die Veranstalter, was für einen Dresscode sie erwarten. Ist old school, ich weiß. Aber hat was mit Wertschätzung für sein Publikum zu tun. 06.03.2018 11 23 0 Pia Hmm Hab bei der Konferenz in München nächste Woche gefragt, was Dresscode ist. 06.03.2018 11 24 0 Mima 👍 06.03.2018 11 25 0 Pia Sie meinte "So wie du dich wohlfühlst. A bisserl Start-up-Berlin Look wär toll". ZEIT FÜR JEANSKLEID! 06.03.2018 11 26 0 Mima 😭😑😠😬👹😈😿 06.03.2018 11 27 0