Was haben die Chefs von Siemens, Volkswagen, Daimler und Continental gemeinsam? Joe Kaeser, Matthias Müller, Dieter Zetsche und Elmar Degenhart eint offenbar der Drang zur Selbstzerlegung ihrer Konzerne. Siemens bringt gerade seine Medizintechnik-Tochter als Siemens Healthineers AG an die Börse. Noch bis zum 15. März können sich interessierte Anleger um bis zu 15 Prozent der Anteile des prosperierenden Anbieters von Computertomografen, Röntgengeräten und Laborausrüstung bewerben. Volkswagen bereitet die Umwandlung seiner Lkw-Tochter mit den Marken Scania und MAN in eine Aktiengesellschaft vor. Konkurrent Daimler hatte schon zuvor Pläne vorgestellt, den Traditionskonzern zu einer Holding mit drei rechtlich eigenständigen Töchtern – Pkw & Vans, Lkw & Busse und (Finanz-)Dienstleistungen – umzubauen. Und beim Automobilzulieferer Continental prüft eine hochrangige Kommission derzeit ebenfalls Aufspaltungspläne.

Ein Motiv: Mit der Aufspaltung in rechtlich eigenständige AGs können die Konzerne bei Bedarf Milliarden neuen Kapitals an der Börse einsammeln. Joe Kaeser etwa könnte mit den im ersten Schritt an der Börse verkauften Anteilen der Medizintechnik-Tochter Healthineers bis zu 4,65 Milliarden Euro in die Kasse bekommen.

Die deutschen Großkonzerne folgen zugleich einem weltweiten Trend – weg vom traditionellen Mischkonzern oder Konglomerat, hin zu besser überschaubaren Einzelunternehmen. Und die Argumente für die Zerlegung gewachsener oder in den vergangenen Jahren mühsam zusammengekaufter Konzerngebilde sind immer die gleichen: Es gelte, die Geschäftsgebiete flexibler und effizienter aufzustellen. Das jeweilige Management könne sich besser auf die jeweiligen Kernkompetenzen und die relevanten Wettbewerber konzentrieren. Und nicht zuletzt: Als rechtlich eigenständige Aktiengesellschaften fiele es den bisherigen Konzernsparten leichter, sich das nötige Geld für Zukunftsinvestitionen an den Kapitalmärkten zu besorgen.

Die Summe der Einzelteile eines Unternehmens ist mehr wert als das Ganze en bloc, steht als Grundannahme dahinter. Und in der Tat, Unternehmen, die sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren, werden von Bankanalysten und Managern großer Investmentfonds in der Regel besser bewertet als Mischkonzerne. Oft sind höhere Börsenkurse die Folge.

Doch von der Börse gab es gerade auch ein klares Warnsignal. Betroffen waren Daimler-Chef Dieter Zetsche und seine Vorstandskollegen.

Vor wenigen Tagen outete sich der chinesische Milliardär Li Shufu überraschend als neuer Großaktionär von Daimler, mit fast zehn Prozent der Unternehmensanteile. Li, dem bereits die Autobauer Geely und die Pkw der Marke Volvo gehören, wurde damit schlagartig zum größten Einzelaktionär des Stuttgarter Autobauers, vor Kuwait mit knapp sieben Prozent. Und Li Shufu hatte die Stuttgarter nicht lange gefragt, ob er als neuer Großaktionär willkommen wäre. Mithilfe von spezialisierten Beratungsunternehmen, Investmentbankern und internationalen Großbanken hatte er sich die Daimler-Anteile ebenso klammheimlich wie geschickt zusammengekauft. "Anschleichen" nennt man diese Methode im Kapitalmarktjargon. Da nützte es auch nichts mehr, dass die geschäftsführende Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries sogleich laut über eine Verschärfung der Meldebedingungen für derartige Aktienkäufe nachdachte. Li und seine Berater haben offenbar nicht gegen Gesetze verstoßen, sondern nur Lücken in den einschlägigen Bestimmungen genutzt.

Das überraschte Stuttgarter Management steckt nun im Dilemma. Zum einen hat es bereits zwei große Partner in China – die Autobauer BAIC und BYD. Auch dank dieser Kooperationen legte Daimler in China zuletzt einen rasanten Aufstieg hin und verkauft mittlerweile bereits ein Viertel seiner Autos dort. Zum anderen sind Geely und Volvo Cars direkte Konkurrenten auf dem Automarkt.

Zwar sagt Li Shufu, dass er "im Moment" keine Erhöhung seiner Daimler-Anteile plane. Aber er hat auch klargemacht, dass er sich eine Kooperation bei Zukunftsthemen wie Internet-Technologien in der Mobilität mit dem erfolgreichen deutschen Autobauer erhofft.

Rund 7,5 Milliarden Euro hat der ehrgeizige Geely-Eigner für ein Zehntel des Daimler-Großkonzerns aufgebracht. Was aber wäre, wenn sich eines Tages ein weiterer Li Shufu beispielsweise bei Siemens meldet, der sich ein großes Aktienpaket der Healthineers gesichert hat?