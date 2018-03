Es gibt Hotels, in denen man zum Frühstück ein Omelett bestellen kann. Sinnvollerweise steht der Koch meist im Frühstücksraum, denn wegen jedes Omeletts den Service hin und her zu schicken wäre wirklich albern. Außerdem soll das Gericht nicht lange stehen, denn an der Luft trocknet seine Oberfläche schnell aus.

Ich freue mich jedes Mal, den Köchen bei der Arbeit zuzusehen, und dies gleich vorweg: Um die Ausbildung der Hotelköche muss man sich im Großen und Ganzen keine Sorgen machen. Da wird zügig und konzentriert mit dem Spatel hin und her geschoben, nichts wird braun, es ist kein Mehl im Spiel, und meistens weisen die Omeletts feine Schichten auf. Die Füllungen und Beilagen sind oft banal – ungewürzte Gemüsewürfel, Schinken und dergleichen. Andererseits wäre es auch zu umständlich, den Gästen die Wahl zwischen den vielen Varianten zuzumuten, wie sie diese Kolumne bietet. Und warten wollen die Leute morgens ja auch nicht.

Wir indessen haben mehr Zeit, nicht wahr? Und deshalb machen wir diesmal ein bisschen Spaß mit Petersilie.

In die Eimischung kommt schon mal fein gewiegte glatte Petersilie. So viel, wie Sie wollen. Außerdem schneiden wir eine Petersilienwurzel klein, oder auch zwei, und kochen sie mit zwei gleichen Teilen Milch und Sahne, bis die Wurzel richtig weich ist. Nun das Gemüse pürieren, ordentlich Butter daruntermischen und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Das Püree verteilen wir in hübschen Klecksen rund um unser Omelett. Aber es kommt noch etwas hinzu: ein grünes Petersilienpüree. Glatte Petersilienblätter waschen, kurz in kochendes Wasser geben, danach eiskalt abschrecken, mit etwas Hühnerbrühe pürieren – und ebenfalls mit Butter verarbeiten. Salzen. Das ergibt grüne Kleckse, auch schön. Schließlich etwas krause Petersilie frittieren, obwohl, na ja, das muss vielleicht nicht auch noch sein.

Werfen Sie die Petersilienstängel nicht weg, bitte. Sie können sie einfrieren und für die Zubereitung Ihrer nächsten Hühnerbrühe nutzen. Überhaupt wird die Petersilie unterschätzt. Vielleicht liegt es daran, dass sie im wirtschaftswunderlichen Nachkriegsdeutschland in ihrer etwas derberen krausen Variante als Universalkraut verwendet wurde, vor allem aus optischen Gründen. Damals gab es beinahe kein Gericht ohne schmückendes Petersilienblatt. Der Höhepunkt war dann die Werbung mit dem Katzenfutter, auf dem die liebe Katzenmama so ein Blatt platzierte. Guten Appetit.

Für die Garnitur: ein Bund glatte Petersilie, zwei Petersilienwurzeln, etwas Milch und Sahne, Muskat

Für das Basis-Omelett (2 Personen): 6 Eier, weißer Pfeffer, Butter, 1 Schalotte, Salz, Tabasco, Worcestersauce, Sonnenblumen- oder Maisöl

Basisrezept: Butter, Pfeffer, Schalottenwürfel anschwitzen; Eier trennen, Eiweiß salzen und schlagen; Öl, Tabasco und Worcestersauce ins Eigelb und schlagen; die Massen mischen; dünne Eimasse-Schicht in der Pfanne leicht stocken lassen, mit Spatel falten; nächste Schicht auf dem ganzen Pfannenboden verteilen (den festen Halbmond dabei mit dem Spatel anheben und Pfanne schräg halten, sodass die flüssige Masse auch darunterfließen kann), wieder falten etc.