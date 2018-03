In der vorigen Woche mussten selbst ausgewiesene Kenner der Brandenburger Landespolitik Wikipedia bemühen. Da sickerte nämlich der Name jenes Mannes durch, den die CDU zum Ostbeauftragten der Bundesregierung machen will: Michael Stübgen aus dem Wahlkreis Elbe-Elster-Oberspreewald-Lausitz II. Darauf hätten sich Vertreter der ostdeutschen CDU-Bundestagsabgeordneten verständigt. Bundeskanzlerin Angela Merkel habe dem Vorschlag schon zugestimmt.

Michael wer noch mal – aus wo noch mal?

Dass ein weithin Unbekannter dieses Amt übernimmt, ist überraschend. Nie war der Ostbeauftragte der Bundesregierung so wichtig wie in diesen Tagen, jedenfalls für die CDU. Denn die Partei hat ein Problem: Weil keiner ihrer künftigen Minister Ossi ist, wurde das Versprechen, einen "starken Ostbeauftragten" zu ernennen, umso energischer vorgetragen – wen man auch fragte. Einen Ostbeauftragten mit Energie und Einfluss. Das klang, als käme nur eine echte Autorität infrage.

Michael Stübgen also: die neue Ost-Autorität? Offiziell bestätigt ist die Personalie noch nicht. Aber es hätten sich bereits Unions-Fraktionschef Volker Kauder, der designierte Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer für ihn ausgesprochen, erzählen CDU-Leute. Und im Grunde sei die Sache entschieden.

Das Erstaunliche ist, dass Michael Stübgen sich bislang nicht als vernehmbarer Vertreter ostdeutscher Interessen hervorgetan hat. Er sei, sagt einer seiner CDU-Bundestagskollegen, "ein ruhiger fleißiger Arbeiter im Weinberg der Kanzlerin".

Was erklärt seinen Aufstieg?

Ehe man Michael Stübgen persönlich sprechen kann, lohnt die Suche nach seinen Spuren in den Zeitungsarchiven. Der heute 58-Jährige hat in der DDR eine Ausbildung zum Baufacharbeiter gemacht, bevor er Theologie studierte und Pfarrer wurde. Dann kam die Friedliche Revolution, Stübgen ging in den Bundestag. Seitdem ist er Abgeordneter – so lange wie nur wenige andere. In seiner Fraktion hat Stübgen Posten inne, die von einer gewissen Anerkennung zeugen, aber in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen werden: Er führt die Landesgruppe Brandenburg an und ist europapolitischer Sprecher. Sein letzter knackiger Satz zu ostdeutschen Themen fiel im Streit um die Frage, welches Unternehmen die original "Spreewaldgurken" herstellen darf: "Ich werde es nicht zulassen, dass unsere heimische Wirtschaft massiven wirtschaftlichen Interessen von Westkonzernen geopfert wird", sagte er. Das war 1998. Seitdem: kaum etwas Programmatisches mehr.

Es gibt sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, was ein Ostbeauftragter zu leisten hat. Das liegt daran, dass die offizielle Aufgabenbeschreibung schwammig ist. Er oder sie soll "bei allen Entscheidungen und Maßnahmen der Bundesregierung dafür sorgen, dass die spezifischen Interessen der Ostdeutschen angemessen berücksichtigt werden". Die einen verstehen das so: Der Ostbeauftragte müsse ein energischer Fürsprecher der Ossis sein, denn gerade weil er keinen eigenen Machtbereich habe, müsse seine Macht das Wort sein. Anders gesagt: Ein Ostbeauftragter kann nur gut reden. Deswegen müsse er auch gut reden können. Und so zur Identifikationsfigur werden.

Es gibt aber auch Leute, die finden: Ein Ostbeauftragter müsse nicht ständig in Talkshows über die neuen Länder reden, sondern im Hintergrund – in Ministerien und im Parlament – sicherstellen, dass die Region nicht zu kurz kommt. Als gewiefter Anwalt. Ingo Senftleben gehört zu denen, die das so sehen, er ist Landeschef der Brandenburger CDU und war offenbar einer derjenigen, die Stübgens späte Karriere jetzt beförderten. "Ein Ostbeauftragter ist nicht dafür da, ununterbrochen den Unterschied zwischen Ost und West zu markieren", sagt Senftleben, es brauche wirklich keinen weiteren Politiker, der "aufgeregt durch die Gegend hüpft" und sich vor allem durch Interviews hervortue. Stübgen habe viel Erfahrung, sei gut vernetzt und noch dazu in einer Region zu Hause, die gerade im Fokus stehe: "Elbe-Elster-Oberspreewald-Lausitz II". Hinter diesem sperrigen Wahlkreisnamen verbirgt sich im Grunde der Südwesten Brandenburgs. Für solche Regionen wurde das Wort Strukturwandel erfunden: Denn hier wird Braunkohle abgebaut, noch. Und hier bekommt die AfD neuerdings starke Stimmenergebnisse.

Senftleben hatte aber noch ein anderes Argument auf seiner Seite: Brandenburgs CDU stand immer weithin loyal zur Kanzlerin. Dafür war Stübgens Nominierung nun offenbar eine Art Lohn.

Angela Merkel kennt Michael Stübgen gut, beide waren sie junge Ostdeutsche, als sie 1990 in den Bundestag einzogen. Beide standen sie 2017 im Wahlkampf in Fürstenwalde auf der Bühne, als Wutbürger dort zu pfeifen begannen und die Bilder davon Schlagzeilen machten. Auch so etwas schweißt zusammen. Merkel weiß, was sie von Stübgen bislang nicht zu befürchten hatte: öffentliche Kritik. Er sei in internen Runden weder als Bannerträger noch als Kritiker der Kanzlerinnen-Agenda aufgefallen, sagt ein CDU-Parlamentarier.