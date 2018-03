Wäre die Welt nur ein kleines Stück gerechter und gäbe es eine politische Prämie für staatstragendes Verhalten, dann wäre die SPD nicht in der prekären Lage, in der sie ist. Weil aber das Leben nun einmal nicht im Konjunktiv stattfindet, sondern für die SPD nach dem positiven Votum ihrer Mitglieder auch weiterhin im unerbittlichen Indikativ einer großen Koalition unter Angela Merkel, wird die Belohnung wohl auch dieses Mal ausbleiben. Etwas zynisch und den Blick über die Landesgrenzen schweifen lassend, könnte man freilich zu dem Schluss kommen, dass die Sache mit der Regierungsbeteiligung die ganze Aufregung nun auch wieder nicht wert ist: Fast überall in Europa stecken die Parteien links der Mitte seit Jahren im Abstiegskampf, und sie verlieren – wie gerade wieder in Italien – dabei aus der Regierung wie aus der Opposition heraus gleichermaßen.

Glaubt man einem derzeit dominanten Interpretationsstrang des politischen Tageskommentars, dann sind das bloß Symptome. In Wahrheit würden wir gerade Zeuge einer sehr viel gewaltigeren Zäsur als "nur" des Untergangs einer einzelnen politischen Formation: des Endes des Rechts-links-Gegensatzes insgesamt und damit des Zusammenbruchs einer politischen Unterscheidung, die seit 1789 die Welt des Politischen definiert hat. Seitdem sich in der französischen Nationalversammlung die Gegner der Monarchie links und ihre Verteidiger rechts platzierten, war sie der konkurrenzlose Binärcode des Politischen; zuerst in Frankreich, dann in Kontinentaleuropa, etwas verspätet in der angelsächsischen Welt.

Der Gegensatz von "Technokratie" und "Populismus"

Nach 1945, im Zeitalter der Blockkonfrontation, spannte sich der Rechts-links-Gegensatz dann über den Rest des Globus. Mittlerweile jedoch, so die herrschende Meinung, habe diese Unterscheidung ihre Sinnhaftigkeit eingebüßt. Links und rechts seien nur mehr leere Worthülsen, Schablonen aus einer einfacheren Vergangenheit, die uns über die komplexen Problemlagen und politischen Konstellationen der Gegenwart nur noch wenig verrieten.

Es herrscht kein Mangel an alternativen Deutungsangeboten zur Neuvermessung der Politik. Einige meinen, wir steuerten auf eine Ära zu, in der sich die Befürworter einer technischen Sachrationalität in der Politik und die Anhänger einer romantischen, radikal-naiven Sichtweise der Demokratie gegenüberstünden – das ist der Gegensatz von "Technokratie" und "Populismus". Andere wiederum sehen die politische Frontlinie der Zukunft zwischen "Autoritären" und "Antiautoritären". Am populärsten aber dürfte derzeit die Gegenüberstellung von "offen" gegen "geschlossen" sein, wie sie etwa prominent vom Münchner Soziologen Armin Nassehi vertreten wird: hier die allzeit flexiblen Vertreter einer toleranten und potenziell grenzenlosen Weltgesellschaft, dort die trotzigen Bewahrer lokaler und nationaler Institutionen, Traditionen und Identitäten.

Nun gibt es in der Tat Indizien, die solche Diagnosen stützen. Da sind die seltsamen Schnittstellen zwischen linken und rechten Populisten; die Art und Weise, wie der Brexit einen Riss nicht zwischen, sondern quer durch die britischen Parteien erzeugt hat; der Erfolg von Emmanuel Macron, der, ausgerechnet im Land der klassischen Bipolarität, wo es zwischen "La Gauche" und "La Droite" eigentlich nie einen Platz gab, scheinbar jenseits der politischen Lager-Logik triumphiert hat.

Torben Lütjen ist Politikwissenschaftler und lehrt derzeit am Max Kade Center der Vanderbilt University in Nashville, Tennessee. Zuletzt erschien von ihm im Transcript-Verlag: Die Politik der Echokammer. Wisconsin und die ideologische Polarisierung der USA.

Und doch: Das Ende des Links-rechts-Gegensatzes bedeutet das alles nicht. Dieser wird überleben, zumindest im Westen, wo er kulturell tief verankert ist. Dass den Parteien ihre einst homogenen Wählermilieus weggebrochen sind, wird seine Bedeutung, nur scheinbar paradox, vielleicht noch steigern. Das liegt zum einen an einer fast schon anthropologischen Gesetzmäßigkeit. Zum anderen ist es auffällig, dass sämtliche Totenreden auf den Rechts-links-Gegensatz doch nur wieder einen neuen Dualismus konstruieren, ob nun "offen" gegen "geschlossen" oder einen anderen. Augenscheinlich ist dieses bipolare Denken die Art und Weise, wie die Menschen sich einen Reim auf eine konfliktreiche Welt machen. Und genau diese Neigung ist auch der Grund, warum die Bürger der meisten Demokratien von den Diskussionen, ob links und rechts noch eine Bedeutung haben, offenkundig kaum beeindruckt sind: Die Anzahl der Deutschen (und das Gleiche gilt für die Bürger anderer Demokratien), die in Umfragen in der Lage und auch willens sind, sich irgendwo auf dieser Skala einzuordnen, ist jedenfalls konstant hoch geblieben.

Das schließt natürlich auch die "Mitte" mit ein. Von manchen wird diese zwar als Sitz des gesunden Menschenverstandes jenseits der politischen "Extreme" idealisiert (und instrumentalisiert), doch verdankt die Mitte ihre Existenz ja der Logik nach erst dem Vorhandensein von links und rechts.