Dem Charme der Sonne kann sich niemand entziehen. Wenn nach einer Ewigkeit von Dunkelheit und Kälte die ersten goldenen Strahlen durchbrechen, wird selbst in der Großstadt die Versuchung übermächtig, sich für Momente an eine schmutzige Hauswand zu lehnen, die Himmelswärme zu spüren, die Augen zu schließen. Hinter den Lidern erscheint zum ersten Mal wieder das glühende Rot, das den Sommer ahnen lässt. Noch ist er fern, noch lässt die Luft frösteln, aber die dunklen Ziegel der Hauswand haben schon begonnen, die Infrarotanteile des Lichtes zu speichern und in winzigen Dosen an den Rücken abzugeben. Mit anderen Worten: Der Mensch friert plötzlich nicht mehr. Vielleicht wird ihm sogar, in diesem schmutzigen, aber sonnenbeschienenen Großstadtwinkel, ein bisschen zu heiß? Denn das ist das Hinreißende an der Sonne, dass sie überall, wo sie ihren Auftritt hat, sogleich etwas von dem Übermaß andeutet, zu dem sie in der Lage ist. In jedem ihrer Strahlen ist auch Wüste, blendet glitzernder Strand, wütet die Hitze eines fernen Ferientages.

