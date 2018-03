Es ist nicht so richtig angenehm, diesen Text zu schreiben, in Teilen widerstrebt es mir sogar. Denn erstens gibt es für das, worum es gehen wird (die Vulva), kein Wort, das sich entspannt schreibt. Und zweitens bin ich als Autorin dieses Textes eben eine Frau, die über die Vulva schreibt, was ein bisschen so ist, wie diese erniedrigende Position auf dem gynäkologischen Stuhl einzunehmen. Mit ähnlichen Reflexen reagierte ich zunächst auf die in meiner Timeline immer häufiger erscheinenden Artikel über die Vulva (und ihre mitunter unglaublich bekloppten Überschriften): "Warum es wichtig ist, dass wir unsere Vulva lieben", beziehungsweise: "Vielen Männern ist es unangenehm, über Vaginas zu sprechen", oder: "Pussy Riot – viele Frauen sehen ihre Vagina immer noch durch männliche Augen", und: "Ohne rot zu werden – neue Haltung zur Menstruation". Es gibt verschiedene Instagram-Accounts, die sich mit der künstlerischen Darstellung der Vulva befassen ("Let’s celebrate diversity and show all vulvas are beautiful") und die Vulva-Anstecker, Vulva-Tassen und Vulva-Umhängetaschen verkaufen. Gerade wurde das Sachbuch Viva la Vagina von Nina Brochmann und Ellen Støkken Dahl veröffentlicht. Im Juni erscheint Pussy von Regena Thomashauer, das Frauen dazu anhält, sich mit ihrer Vulva zu connecten, um glückliche und erfolgreiche Frauen zu werden.

