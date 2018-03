Wäre ich überhaupt aufgebrochen, wenn ich geahnt hätte, dass ich für einen der besten Momente meines Lebens mit einer meiner schlimmsten Nächte würde bezahlen müssen? Aber vielleicht musste es so kommen, um mir ein bisschen Ehrfurcht einzubimsen vor diesem Augenblick, der im Instagram-Zeitalter nur noch ein Schnappschuss unter Milliarden ist. Alle Menschheitsmythen erzählen von ihm als existenziellem Schlüsselmoment. Die Sonnengötter sind die Superstars aller Kulturen, weil sie dem Dunkel, der Kälte den Garaus machen. Jeden Morgen wiederholt sich im Kleinen die Schöpfungsgeschichte, trennt sich die Nacht vom Tag, siegt Gut über Böse. Was wir allenfalls noch romantisch finden, ist in Wahrheit eigentlich ein tägliches Wunder und eine Machtdemonstration – wir wären nichts, schöbe sich die glühende Kugel nicht immer wieder über den Horizont.

So grundsätzlich wollte ich an die Sache eigentlich gar nicht rangehen. Mich interessierte einfach, wie es aussieht, wenn am sonnigsten Ort Deutschlands die Sonne aufgeht. Aber damit fingen die Schwierigkeiten schon an. Wo ist das überhaupt? Im Kampf um ein positives Image und viele Touristen hat schon mancher Ort den Titel für sich beansprucht. Ist es Scheidegg im Allgäu, wie es gerne von sich selbst behauptet? Die Insel Hiddensee, wo der Ostseewind die Wolken schnell vertreibt? Oder doch das Klippeneck am Rand der Schwäbischen Alb, wo die höchste jährliche Sonnenscheindauer aller Zeiten gemessen wurde, sagenhafte 2329 Stunden im Jahr 1959? Im Schnitt 6,4 Stunden Sonne pro Tag – das mag man als Hamburger (30 Stunden im gesamten Januar 2018) kaum glauben.

Aber ein gutes Jahr macht noch keinen Meister. Für mein Vorhaben kam nur der Ort infrage, an dem auf die Sonne stets Verlass ist. Und da lassen die Mittelwerte, vom Deutschen Wetterdienst seit mehr als einem halben Jahrhundert erhoben, keinen Zweifel: Die meisten Sonnenstunden gibt es auf der Zugspitze, Jahr für Jahr mehr als 1800. Diese Grenze knackt sonst keiner.

Also auf nach Garmisch-Partenkirchen, von jeher Basislager für jede Geschichte über "Top of Germany", wie der Berg inzwischen im weltweit verstandenen Vermarktersprech heißt. Gleich bei meiner Ankunft scheint alle Statistik zum Teufel. Ein bleigrauer Wolkendeckel hängt so tief über der Loisach, als sei Asterix’ Befürchtung, der Himmel könne ihm auf den Kopf fallen, im Werdenfelser Land wahr geworden. An den Straßenrändern trägt der Schneematsch Trauerränder, es nieselt. Auch der Blick auf die Gipfelwebcam knapp 2.300 Meter weiter oben spendet keinen Trost: Zu sehen ist nur weißes Nichts.

Damit nicht genug. Ich will ja nicht nur die Sonne sehen, sondern ihren Aufgang früh am Morgen um acht. Das Problem: Die erste Seilbahn hinauf fährt erst um 8.30 Uhr. Und übernachten am Gipfel im Winter – schwierig. Das Münchner Haus, die 120 Jahre alte Alpenvereinshütte auf dem Westgipfel, öffnet nur im Sommer. Das Schneefernerhaus, das 1932 gebaute Hotel am Ende der Zahnradbahn zum Gipfel? Wurde 1992 geschlossen. Bleibt nur eine Möglichkeit: übernachten im Iglu.

Nicht auf eigene Faust natürlich – zu gefährlich, nicht erlaubt. Sondern als Gast der Iglu-Dorf GmbH. Jedes Jahr errichtet die Firma des Schweizer Snowboard-Freeriders Adrian Günter knapp 300 Meter unterhalb des Zugspitzgipfels, gleich neben dem Kirchlein Maria Heimsuchung, eine temporäre Unterkunft. Von außen sieht sie aus wie eine gewaltige Schneeverwehung; nur die hölzernen Türen deuten an, dass in diesem weißen Haufen mehr stecken muss.

Was genau, werde ich erst nach Einbruch der Dunkelheit erfahren. Zunächst muss ich mal raufkommen. Das immerhin ist noch einfacher geworden, seit drei Tage vor Weihnachten die neue Seilbahn auf die Zugspitze eröffnet wurde. Längst war das Vorläufermodell, Baujahr 1962, dem Ansturm auf den Gipfel nicht mehr gewachsen. Nur 44 Passagiere passten in die alten Gondeln, viel zu wenige, um auch noch all die arabischen und asiatischen Gäste hinaufzubringen, die inzwischen fast ein Drittel aller Gipfelstürmer ausmachen. Die neuen Kabinen, groß wie Linienbusse, fassen 120 Menschen. Rund um den Parkplatz und die neue Talstation am Eibsee sieht es immer noch aus wie auf der Großbaustelle, aber der Betrieb läuft reibungslos. In nur achteinhalb Minuten geht es hinauf; das letzte Drittel gleicht der Fahrt in einem gläsernen Aufzug. Nahezu senkrecht geht es an den vereisten Wänden der Nordflanke empor bis zur neuen Gipfelstation aus Glas und Stahl.