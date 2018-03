Einhunderteinundsiebzig Seiten Text, sechsundzwanzig Abbildungen und siebenundvierzig Tabellen. Sieben Autoren haben sie zusammengetragen. Aber was bleibt hängen? Eine Zahl. 6.000. Für so viele "vorzeitige Todesfälle" durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen soll der Luftschadstoff Stickstoffdioxid in Deutschland verantwortlich sein. Aber was soll das eigentlich genau sein – "vorzeitige Todesfälle"? Und wie ermittelt man so etwas? Das fragte kaum jemand. Es war ja auch eine quasi amtliche Zahl: Das Umweltbundesamt hatte sie vergangene Woche bekannt gegeben.

