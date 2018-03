Ich lese nicht alle Bestseller vollständig, zu denen ich mich hier äußere. Aber ich versuche es wenigstens. Bei einigen ist mir die Lust aufs Weiterlesen bereits nach dem ersten Satz vergällt, dies war bei Origin von Dan Brown der Fall: "Während die historische Zahnradbahn sich mühsam ihren Weg den schwindelerregend steilen Hang hinaufkrallte, blickte Edward Kirsch auf die gezackten Bergspitzen hoch über ihm." Dieser Autor hält es für nötig, fast jedes Hauptwort mit einem Adjektiv zu versehen, meist ein Zeichen für stilistischen Dünnpfiff – ja, sicher, es gibt Ausnahmen. Nur bei "Weg" spart er sich "schier endlos" oder so was. Eine Ansammlung von Spitzen ist übrigens immer gezackt, außer es geht um Spitzenweine, die sind "vollmundig". Im Vergleich zu Dan Brown ist die viel gescholtene Jojo Moyes (Mein Herz in zwei Welten) eine Virtuosin der Erzählökonomie, ihr Bestseller fängt mit "Es war der Schnurrbart" an.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden