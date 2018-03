Man könnte den Roman Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt lesen wie ein unschuldiges Buch über Liebe, Freiheit und Schicksal: die Geschichte von Christopher, der beobachtet, wie sein 20 Jahre jüngerer Doppelgänger Chris exakt dasselbe Leben führt, das er selbst führte, als er in dessen Alter war. Nüchtern betrachtet ist das der Rückblick eines Mannes in der Midlife-Crisis, der sich vorstellt, was alles hätte anders laufen können. Doch Peter Stamm eröffnet wie schon in seinem früheren Roman Agnes jenseits dieses Gedankenexperiments eine ganz andere Ebene, die seine Kunst selbst in den Blick rückt.

Denn Christopher und Chris sind Schriftsteller, und ihr erstes Werk ist jeweils ein autobiografisch inspirierter Roman, in dessen Zentrum sie die Frau ihres Lebens stellen. Bei Christopher ist es Magdalena, bei Chris deren Abbild Lena. Beide sind Schauspielerinnen und verwandeln Geschriebenes mit ihren Stimmen und Körpern in reales Jetzt. Doch "manchmal ist mir", sagt Lena, "als spielte nicht ich die Rolle, sondern die Rolle mich".

Auf der Schnittstelle zwischen gelebtem und erzähltem Leben lässt Stamm seine Figuren balancieren wie auf einem Hochseil. Christopher trifft sich mit Lena und erzählt ihr von seinem Leben mit Magdalena. Damit verrät er ihr gleichzeitig ihre Geschichte und Zukunft mit Chris. Nur wenige Details der Lebensläufe der Paare unterscheiden sich. Es sei, sagt Lena, "als wäre mein Leben eine Geschichte", als wäre es "unabänderlich" wie ein Buch. Und tatsächlich ist es festgehalten in Christophers Roman – und in jenem, den Chris im Begriff ist zu schreiben. Denn noch bevor dieser das erste Mal den Stift in die Hand nahm, war ihm Christopher in Barcelona an den Strand gefolgt und verriet seinem Doppelgänger dort die Handlung seines – ihres – Romans. Und erinnert er sich nicht selbst dumpf an einen älteren Mann, der ihm vor Jahren den Plot offenbarte? "Hatte nicht mit diesem Gespräch überhaupt alles angefangen?"

Das Erinnerungskarussell, das Stamm anschmeißt, erreicht das Höllentempo einer Zentrifuge. Und am Ende seines Romans sind Autor und Protagonist, Schreiber und Geschriebenes nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Ein betörend verwirrendes Buch.

Peter Stamm: Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt

Roman; S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 2018; 160 S., 20,– €, als E-Book 16,99 €