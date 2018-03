Am Anfang war Pessimismus. Dass die Demokratie in einer Krise steckt, ist keine neue Analyse. Auch nicht, dass Bürger der etablierten Politik nicht mehr allzu viel zutrauen. Philippe Narval hat aber auch beobachtet, dass im Gegenzug das Misstrauen gegen die Bürger zunimmt – was er für mindestens ebenso gefährlich hält. Seit sechs Jahren ist er Geschäftsführer des Europäischen Forums Alpbach, ein elitäres Treffen, bei dem sich politische und wirtschaftliche Größen austauschen und junge High Potentials ihre Netzwerke knüpfen.

Das Misstrauen gegenüber der Gesellschaft, erzählt Narval, habe er durch alle Parteien hinweg festgestellt. Man spreche über den Brexit oder die Wahl Donald Trumps, frage sich, wie das passieren konnte, und am Ende werde darüber lamentiert, dass man einfache Bürger halt nicht abstimmen lassen dürfe. Eine These, die auch der amerikanische Politologe Jason Brennan vertritt, der von der Unmündigkeit der Wähler schreibt. Er schlägt eine Epistokratie vor, eine Philosophenherrschaft, und dass das Wahlrecht an einen erfolgreich absolvierten Wissenstest geknüpft werden soll.

Philippe Narval wollte einen anderen Weg gehen. Ihn interessiert, wie sich Gesellschaft und Politik in Einklang bringen lassen und die Demokratie weiterentwickeln lässt. Direkte Beteiligung soll dabei nicht, wie es derzeit in Österreich diskutiert wird, bei reinen Ja/Nein-Abstimmungen enden.

Narval reiste durch Europa und besuchte kleine und große Initiativen, die von Bürgern ausgingen. Manche veränderten nur einen Kindergarten, andere ein Dorf oder ein ganzes Land. Die freundliche Revolution heißt das Buch, das daraus entstand.

Die Reise beginnt in Vorarlberg, in Mäder, einem Städtchen im Rheintal, aus dem der frühere FPÖ- und BZÖ-Politiker Ewald Stadler stammt, der in den neunziger Jahren den Bürgermeister aus dem Amt jagen wollte. Der sah sich überfordert im direkten Duell mit dem wortgewaltigen Rechten und startete Entwicklungsprozesse für die kleine Gemeinde. Bürger sollten eingebunden werden, die Dorfgemeinschaft organisierte sich, debattierte und entwickelte Pläne. Der Ort trat Klimainitiativen bei, baute eine Ökohauptschule und begann mit einer nachhaltigen Raumplanungspolitik. Der Populist Stadler wurde verhindert. Es sei die Allianz mit den Bürgern gewesen, die ihn gestärkt habe, erzählt der Bürgermeister, "ich allein wäre Stadler nicht gewachsen gewesen". Die Beteiligungsprozesse gibt es bis heute.

Narval fährt weiter nach Dortmund, wo die karge Nordstadt als No-go-Area verrufen ist. Hier versucht die Initiative nordwärts, die Bewohner einzufangen und gemeinsam Projekte zu verwirklichen – von Bürgercafés, in denen sich engagierte Menschen miteinander vernetzen können, bis zum Projekt eines Försters, dem die Naturentfremdung der Menschen Sorgen macht.

In Zürich besucht Narval die Operation Libero, die dagegen mobilisiert, dass die berühmte direkte Demokratie der Schweiz von rechten Populisten benutzt wird – um Minarettverbote oder eine härtere Abschiebepolitik durchzusetzen.

Und in Irland trifft er die Köpfe hinter der Bürgerversammlung, in der per Los bestimmte Einwohner sitzen. Die langen Debatten, die breite Diskussion führten am Ende zu einer Volksabstimmung über die gleichgeschlechtliche Ehe. Dass sie positiv ausging, war eine Sensation im katholischen Irland. Diesen Mai wird nun über eine neue Abtreibungspolitik abgestimmt – auch dafür erarbeitete die Versammlung den Vorschlag.

Manche Erkundungen waren ernüchternd. In Dänemark sah sich Narval ein politisches Start-up an. Alternatived, die Alternative, heißt eine dänische Partei, die der frühere Kulturminister Uffe Elbæk im Jahr 2013 ins Leben rief. Neu, frisch, anders sollte die Bewegung sein. Jeder konnte mitmachen. Gefordert wird die 30-Stunden-Woche oder der Umstieg auf erneuerbare Energie bis zum Jahr 2040.

Die Partei hat kleinere Wahlerfolge, aber es bleiben Zweifel. Hat sich durch sie etwas für das Leben der Dänen verändert? Hat die Partei die richtigen Leute für Schlüsselpositionen rekrutiert, oder war der Pressesprecher, der die Mitglieder des Parlamentsclubs per Mail aufforderte, ein Foto ihres Penis zu machen, vielleicht keine ganz so gute Wahl? Und glauben die Wähler der neuen Partei überhaupt an deren Ziele? Am Ende die Ernüchterung: vermutlich nicht. Alternatived zu wählen, das sei eine Lifestyle-Entscheidung für die gehobene Mittelschicht, so wie im Bioladen einzukaufen oder einen Tesla zu fahren.

Manchmal verkommt Beteiligung eben zu reinen Werbemaßnahmen, wie "Gut leben in Deutschland" im Jahr 2015. Es sollte ein groß angelegter Bürgerdialog sein, um Ideen für das Land zu sammeln. Am Ende stand ein dicker Bericht, der niemanden interessierte. "Beteiligungstheater auf höchster Ebene", nennt Narval das.

Die freundliche Revolution ist ein politischer Lebensratgeber für Optimisten geworden. Narval möchte zeigen, dass Veränderungen möglich sind, im Kleinen wie im Großen, und ist dabei manchmal vielleicht etwas zu optimistisch.

Das Fazit für Österreich? Direkte Demokratie beginnt nicht bei Volksbefragungen und -abstimmungen. Mehr Beteiligung verlangt gesellschaftliche Veränderungen. Sie muss gut geplant sein und unten beginnen, auf lokaler Ebene und von dort aufsteigen. Sonst kann man es gleich sein lassen.

Philippe Narval: Die freundliche Revolution – Wie wir gemeinsam die Demokratie retten; Molden Verlag, Wien 2018, 162 S., 21,–€