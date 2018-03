Morgens zog in den schmalen Meeresarmen manchmal Nebel auf, und die Welt bestand dann nur noch aus unserem kleinen Schiff und ein paar Meter Wasser darum herum. In diesen wattierten Stunden war das Land auf seine Stille reduziert, so weit und tief, dass man den Eindruck hatte, sie könne jeden Moment explodieren. Die einzigen Geräusche waren das Platschen der springenden Fische und die Rufe der Raben, die sich irgendwo im Nebel suchten. Wir standen oft mit einem Becher Kaffee an Deck in diesen Morgenstunden, horchten in uns hinein und versuchten, etwas zu erkennen in diesem hellen Grau. Und wenn der Wind hoch über uns kräftig genug blies oder die Sonne sich durch die Wolken geschnitten hatte, erschienen die steilen Hänge voller Fichten, die hintereinander gestaffelten Bergrücken, die halbkreisförmige Bucht, in der wir vor Anker gegangen waren. Es war ein wenig so, als würden die Inseln und das Meer in diesen Morgenstunden neu geboren.

