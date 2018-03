"Man kommt nicht nach Hause, sondern ins Fernsehen", bemerkte Jan Philipp Reemtsma, als im April 1996 sein Martyrium endete, die Pressemeute aber schon lauerte. Er gewann den Kampf um die Diskurshoheit mit Bravour. Nur zwei Jahre nach seiner fest im kollektiven Gedächtnis der Republik verankerten Entführung legte Reemtsma sein Buch Im Keller vor, das aus der "Zeit aufgezwungener Intimität" hochreflektierte Literatur über das Aus-der-Welt-geschlagen-Sein machte. Reemtsmas Hausgöttern Arno Schmidt und Christoph Martin Wieland zunickend, kann man dabei durchaus von einem Roman sprechen, allerdings von einem unvollendeten. In seiner Mitte klafft ein Loch.

Was während der 33 Tage in der Familienvilla in Blankenese passierte – zugleich nichts und sehr viel –, das wusste Reemtsma zwar aus Erzählungen, aber vermochte es mit seinen Erfahrungen nicht zur Deckung zu bringen. Erst jetzt, gut zwanzig Jahre später, wurde diese Lücke geschlossen. Reemtsmas Sohn Johann Scheerer, zur Zeit der Entführung dreizehn Jahre alt, hat seine Erinnerungen an diese prägenden Tage zu einem eigenen, nicht weniger faszinierenden Roman verdichtet.

So sensibel wie humorvoll erzählt er in Wir sind dann wohl die Angehörigen (siehe ZEIT Nr. 11) über die Inversion einer Emanzipation. Die Ablösung hatte für den jungen Johann gerade begonnen, bereitete aber Probleme. Schließlich ist Jan Philipp Reemtsma in allem die Ausnahme. Er liebt Ironie, verabscheut Angeberei und nutzt seine Millionen für die Förderung der Wissenschaft: was für eine Zumutung für einen Pubertierenden, der türenknallend die Welt der Alten ablehnen möchte. Johann, immerhin genervt vom bildungsbürgerlichen Habitus des Vaters, suchte den Weg über dröhnende Popmusik – den ging er konsequent, heute ist er erfolgreicher Musikproduzent. Aber auch bei der Punker-Attitüde stand eine Demütigung am Beginn: Die Band Die Ärzte, deren Platten er zum Soundtrack seiner Jugend erkor, hatte ihm ausgerechnet der Vater empfohlen.

In der Rückschau lässt sich das alles mit Ironie nehmen. Liebevoll wirkt Scheerers Porträt des Vollblutintellektuellen, der mit Frau und Kind zwei Villen gleichzeitig bewohnt, aber wahrscheinlich keinen Grund dafür wüsste. In diese Geborgenheit, in der leben zugleich lesen heißt, bricht die Entführung als gewaltige Disruption ein. Johann muss nun plötzlich um den starken Vater fürchten, stellt sich zum Schutz vor falschen Hoffnungen vor, die Ermordung sei unumgänglich. Eine ganze Wohngemeinschaft richtet sich in der Villa ein: der Anwalt Schwenn, der zunächst mit den Entführern verhandelt, Verwandte der Mutter, Angehörigenbetreuer und Polizisten mit drolligen Codenamen. Aus leicht schelmischer Kinderperspektive blicken wir auf diese verschworene Gruppe, die freilich nichts zustande bringt. Frustriert oder überdreht sitzt man auf einem Sack mit zwanzig, später dreißig Millionen Mark herum: das Rekordlösegeld. Es ist eine Komödie, aber eine tödlich ernste.

Inmitten des Ausnahmezustands schafft sich Johann Inseln der Normalität, glotzt Fernsehen gegen die Langeweile, schrammelt auf seiner neuen E-Gitarre, opponiert gegen Lesevorschläge in den Vater-Briefen, aber normal ist natürlich nichts, zumal der Junge der Schule fernbleibt und kaum Freunde trifft. Über Nacht ist er erwachsen geworden, versteht, was Reichtum bedeutet, arrangiert sich mit den Erwachsenen im Haus und ist zugleich voller Kindersehnsüchte. Erst ohne Polizei gelingt schließlich die Geldübergabe.

Scheerer erzählt all dies im legeren Sound eines Jugendbuchs, ein Anti-Tschick gewissermaßen. Der Clou besteht darin, dass der Text wie der des Vaters auf eine Entfremdung durch Gewalt hinausläuft ("das Gefühl, dass zwischen uns Welten Platz hätten"), selbst aber für das Gegenteil steht. Man könnte gar von zwei kunstvoll aufeinander Bezug nehmenden Erzählsträngen eines einzigen Romans sprechen, die jeweils den blinden Fleck des anderen ausfüllen: der erste echte Vater-Sohn-Roman. Und damit vielleicht doch eine Heimkehr.