Nettler leitet das "Mittlere Büro". Die Nächte verbringen er und seine Kollegen auf Ruhenetzen in Schlafnischen, die unter der großen Kuppel des Arbeitsraums erwachsen. Tagsüber stehen sie an Glasplatten, um – mehr oder weniger "bildgewiss" oder sogar "bilddreist" – mit geschickten Handbewegungen Eindrücke anderer Wirklichkeiten zu evozieren. Eine Sicherungsschleuse trennt diese "Glasarbeit" von anderen Räumen. Überlebenswichtig dabei ist die Entdeckung von "Nährfluren" jenseits des Büros. In ihnen stülpen sich Lebensmittel aus den Wänden, daneben Kleidungsstücke und andere Alltagsutensilien wie Besteck, Kerzen, Feuerzeuge, Schuhwerk oder Seife. "Solider Bürosinn" stellt sich allerdings seit einiger Zeit nicht mehr ein. In dieser Welt ist auf nichts Verlass: Die Nährflure öffnen und schließen sich in unvorhersehbaren Rhythmen. Fundstücke verändern ihre Qualität und Güte. Scheinbar stabile Gegenstände werden porös und brüchig, Wände bilden Einbuchtungen und verschließen sich wieder.

Wenn die Bürokraten zum "Außeneinsatz" aufbrechen und einen "Materialschacht" erkunden, bedeutet dies einen Ausflug in die "wilde Welt", die vom "Volk" bewohnt wird. Der "kleine Wehler", der allein als "Könner in Sachen Leutseligkeit" mit den "Volksfrauen" und einigen wenigen "Volkskerlen" umzugehen verstand, ist seit einem Jahr verschwunden: Die Ränder eines Schachts haben sich auf Erkundung um seinen Körper geschmiegt und ihn schließlich verschlungen. So eintönig unbeständig die Verhältnisse in dieser organisch bewegten Umwelt sind, als so verlässlich ungewiss erweist sich auch das innere Koordinatensystem: Vergangenes wird nur vage erinnert; Gegenwart und Zukunft verweigern sich jedem rationalen Kalkül. Das "Geschehene" wird lediglich als "eine Art Nacheinander" präsentiert, mehr aber noch als "ein lockeres Ineinandergründen". Dann verändert sich jedoch etwas im "Reich der höchst nützlichen Idioten". Obwohl die Luft im "Mittleren Büro" stillsteht, scheint es Nettler, als wehe ihn Nacht für Nacht "ein fremder Wind" an. Er erkrankt, sein Führungsstatus steht infrage, und schließlich beginnt sich seine Schlafnische zu schließen. Gemeinsam mit drei anderen Büroarbeitern macht er sich auf die abenteuerliche Suche nach dem "kleinen Wehler".

Wie stets verbinden sich in Georg Kleins Prosa die Extreme: Miakro, der Titel des neuen Romans, verschachtelt programmatisch "Makro" und "Mikro" ineinander. Da somit der Name des Autors im Wortspiel ist, zwinkert der Buchtitel dem Leser gewaltig zu. Kleins Sprache kommt so leichtfüßig und luftig wie bedeutungsschwer daher, seine Plots wirken ebenso vertraut wie verstörend, seine literarischen Fantasien erinnern stets an Alltägliches, aber passen nie wirklich zur gewohnten Realität. Er spielt sehr gern mit populären Genres: mit dem Detektiv- und Agentenroman (Libidissi und Barbar Rosa), der Horrorgeschichte (Die Sonne scheint uns) und Science-Fiction (Sünde Güte Blitz). Miakro kombiniert all diese Formen in der fantastischen Imagination einer Welt, die sich aus den Ruinen einer Zivilisation erhebt, wie wir sie kennen. Klein höhlt die Gattungen aus und füllt sie mit Weltentwürfen, die einer maximal eigensinnigen Vorstellungskraft entspringen. Seine Bücher erwirtschaften auf diese Weise einen fantastischen Andeutungsgewinn: Worauf etwa spielt eine kafkaeske Bürokratie an, die nur noch unkonkrete, flüchtige Eindrücke von der Umwelt empfängt, um auf dieser vagen Grundlage lebenswichtige Entscheidungen zu fällen? Was bedeutet es, wenn die Fähigkeit verloren geht, "instinktiv souverän" mit dem "Volk" umzugehen? Und in welchem politischen System rangiert eigentlich das "Mittlere Büro", das mit knappen Ressourcen auskommen muss, die eine irgendwie übergeordnete Regierungsstelle, das "Hohe Büro", übrig lässt?

Gewiss könnte man fragen, ob Klein nicht allzu großzügig, bisweilen geradezu frivol mit Fingerzeigen und Hinweisen umgeht. Seine literarische Ökonomie der Verschwendung folgt jedoch nicht dem Bildungsauftrag einer lehrreichen Reflexion der Wirklichkeit, sondern ist dem romantischen Projekt unendlicher Potenzierung verpflichtet. Was sich in der Innenwelt abspielt, die den Bewohnern des "Mittleren Büros" zugänglich ist, spiegelt sich in der Außenwelt wider, von der die Bürokraten als Bewohner einer platonischen Höhle nur matte Reize empfangen. Dort sehen sich Hauptmann Blank und die Naturkontrollagentin Xazy einem "Ding" oder "Unding" gegenüber, das ein Gebäude wuchernd und umwachsend okkupiert hat. Erkundungstrupps, die ins Innere des "Objekts" eingedrungen sind, bleiben verschollen. Während sich also innen Nettler, Axler, Guler und Schiller auf die Suche nach Wehler machen und nach außen drängen, haben Nettmann, Achsmann, Guhl, Schill und Weller den Weg ins "Unding" gefunden und fallen der "Umbildung" zum Opfer. Wie in einem gigantischen Escher-Bild kippen die Ebenen ineinander.

Nicht umsonst setzt Kleins Miakro mit einem Motto aus Clemens Brentanos Godwi ein: "Aber der Mensch ist so enge in sich selbst gefangen, dass er sich meistens selbst verzehrt, wo er die Welt verzehren sollte." Brentanos Ich-Erzähler berichtet an dieser Stelle von einem Blick ins Rheintal, bei dem sich "Vor- und Nachwelt ... in ein unendliches Gefühl des Daseins" auflösen. Seine Seele erhebt sich "wie der Duft einer Blume zum Himmel", sein Körper wächst in den Baumstamm, auf dem er sitzt, seine Arme strecken sich "wie Zweige in die Luft". Die Grenze zwischen Natur und Kultur ist aufgehoben. Brentano hat für seinen unvollendet gebliebenen fragmentarischen Text eine neue Gattungsbezeichnung erfunden, die seine Kunst der Grenzüberschreitung auf den Begriff bringt: "verwilderter Roman". Ebendiese romantische Verwilderung aller Verhältnisse betreibt Klein mit staunenswerter Sprachvirtuosität, größter imaginativer Präzision und überbordendem Erfindungsvermögen.

Miakro mag daher vieles sein: ein Fantasiespiel über das sozial bedrohliche Eigenleben der Medien und die sinnentleerte Arbeitswelt 2.0, eine dystopische Vision, die die Herausforderungen des Populismus ebenso verarbeitet wie die sozialen Konflikte, die sich aus der Rückkehr in die Zeiten der Mangelwirtschaft ergeben werden, oder überhaupt das grandiose Stimmungsbild einer historischen Gegenwartsschwelle, an der alle vertrauten Gewissheiten in einer unbegreiflichen Weltmetamorphose verloren gehen. Vor allem aber bespiegelt dieser Roman seine eigene Kreativität. Das "Unding", das sich seine Umwelt anverwandelt, verbindet Mikro- und Makrokosmos, betreibt mithin "Miakro". "Noch wirkt das Wesen vor sich hin. Es bildet, es bildet sich, indem es andere bildet. Es bildet nach und bildet um und um. Es spricht zu sich und spricht darin zu uns." Wenn dieses "Es" von etwas handelt, dann von der Kraft und Dynamik der Poesie.

Georg Klein: Miakro

Roman; Rowohlt Verlag, Reinbek 2018; 336 S., 24,– €, als E-Book 19,99 €