Das wirkt provokant: Giuseppe Verdis Messa da Requiem nicht konzertant, sondern auf der Opernbühne inszeniert – von Calixto Bieito, dem ein Ruf als Skandalregisseur vorauseilt. Was für ein Duo. Der ehemalige Jesuitenschüler Bieito, der schon als Jugendlicher mit der Kirche gebrochen hat, und Verdi, der der Institution bekanntlich ebenfalls skeptisch gegenüberstand. Was soll bei dieser Kombination von der urchristlichen Form eines Requiems überhaupt noch übrig bleiben? Mancher Besucher der Premiere in der Staatsoper hatte sich wohl schon auf spritzendes Kunstblut, nackte Theaterleichen und sexuell enthemmte Priester gefasst gemacht, dazu Verdis laute Pauken und massiger Chorklang. Ein Fest der Maßlosigkeit.

Dann hebt sich der Vorhang. Auf der Bühne stehen überdimensionale, an Ikea-Regale erinnernde Wände aus Birkenholz mit quadratischen Fächern. Die Chorsänger sind frühlingshaft gekleidet. Zwei Frauen und ein Mann spielen mit einem Jungen im grünen Pulli Ball.

Susanne Gschwenders Bühnenbild ist von kompromissloser Baumarkt-Nüchternheit. Und Bieitos Setting mit alltäglichen Menschen in alltäglicher Kleidung wirkt schlicht, fast schon vorabendbanal.

Vom ersten Moment ist klar: Das wird kein Splatter-Zombie-Abend zu süffiger Musik. Da muss man aufmerksam beobachten – und gut hinhören. Denn Bieito geht es um Verdis Musik. Und um den Versuch, sich dem Tod zu nähern, der zwar beängstigend ist, aber im Kern etwas sehr Natürliches.

Er wolle den Umgang mit dem Tod entkrampfen, seiner Verdrängung entgegenwirken, hatte Bieito im Vorfeld der Aufführung gesagt. Mit Kevin John Edusei, der am Pult der Staatsoper debütierte, hat er für dieses Projekt einen hervorragenden Partner gefunden.

Edusei behandelt die melodischen Stränge mit großer Aufmerksamkeit. Sogar im Fortissimo werden zarte Zweitstimmen-Linien aus den Holzbläsern hörbar, die die Klangfarbe für Augenblicke völlig verändern. Manche Chor- oder Solo-Passagen singt er hingebungsvoll stumm mit, entlockt aber auch mal mit spitzer Geste seinen Blechbläsern den schneidendsten Klang, zu dem ihre Instrumente fähig sind. Große Freude an der solistischen großen Trommel im Dies Irae hat er auch.

Und dann Bieito: So filigran und klein die namenlosen Protagonisten neben den gigantischen Holzrasterwänden aussehen, so fein sind die imaginären Fäden, die er zwischen ihnen spinnt.

In Totenmessen gibt es klassischerweise keine handelnden Figuren, auch keinen dramatischen Aufbau. Text und Form folgen der katholischen Liturgie bei einer Begräbnisfeier. In der Messa da Requiem singen der Chor und vier Solisten die Bitte der Lebenden für die Erlösung der Toten. Sie verkünden den Tag des Jüngsten Gerichts, flehen um ihre Errettung, preisen den "Herrn aller Mächte und Gewalten". Für einen Regisseur ist es eine Herausforderung, auf dieser Grundlage Charaktere herauszuarbeiten oder gar einen Plot zu erzählen. Bieito löst das Problem, indem er über den Text hinaus Geschichten zwischen den Solisten entstehen lässt.

Seine Personenregie ist dabei so ausgefeilt, dass man die Worte an vielen Stellen gar nicht verstehen muss, um zu begreifen, was auf der Bühne vor sich geht. Zwischen Gábor Bretz (Bass mit lockerem, sonorem Klang), Maria Bengtsson (Sopran mit einem wunderschönen Pianissimo) und Nadezhda Karyazina (Mezzosopran mit bedrückend dunklem Ton) spielen sich Beziehungs- und Familiendramen ab, die eingewoben sind in die Gesänge der großen Trauermesse.

Bieitos Szenerie wird so zu einem Ort, an dem Menschen sterben und Hinterbliebene trauern und ein heillos verschuldeter Businessman sein Leben aufgibt (Dmytro Popov als Tenor). Sie alle leiden für sich und tun doch das Gleiche: Sie bitten, flehen, beten, und weil sie das übertreiben, haben sie wunde Knie.

Den Menschen in dieser Inszenierung ist der Tod über den Kopf gewachsen. Die gigantischen Rasterwände bewegen sich wie von Geisterhand und verändern den Raum ständig. Und als die größte von ihnen, die Rückwand, am Ende sich langsam nach vorne neigt, bis sie auf dem Boden liegt, werden ihre Fächer zu kleinen Grabkammern. Aus denen stürzen im Libera me zombiehaft Köpfe, Oberkörper, Arme und Hände heraus, die ziellos rudernd irgendetwas zu packen suchen. Das Namenlose vereint alle Geschichten.

Klarer und erschütternder hätte Bieito nicht zeigen können: Der Tod ist überall, er gehört zum Mobiliar des Lebens.

Weitere Aufführungen: 17., 20., 23., 27., 31. März, jeweils um 19.30 Uhr