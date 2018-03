So hatten wir uns das aber nicht vorgestellt: Ockergelb leuchtet das Haus in der Sonne, keine Spur von Grau, vom pittoresken Charme des Verfalls. Strahlend saniert, bis das melancholische Auge schmerzt: Das gilt für so viele Straßenzüge in Deutschlands Osten, auch für die Ecke Alfred-Kästner-/Lößniger Straße. Thorsten Palzhoff steht verdutzt vor dem Ockergelb, denn vor ein paar Jahren, als er mit seiner Leica herkam und durch Leipzig pirschte, um ein geeignetes Objekt für seinen Roman zu finden, sah es hier angemessen heruntergekommen aus. Immerhin prangen noch der Schriftzug "Eigner Herd", die Jahreszahl 1934 und das antikische Paar mit Amphore an der Fassade, von der im Buch die Rede ist. "Die Einschusslöcher vom Krieg sind nicht mehr da", stellt Palzhoff nüchtern fest. Dieses Haus also soll im Frühjahr 1990 das romantische Refugium von Nica und Felix gewesen sein? Vergänglich ist eben auch die Vergänglichkeit. Gegenüber wenigstens, hinter Zäunen und Ziegelbaracken, stürzt immer noch "die Leere des östlichen Horizonts auf uns ein", wie es im Roman heißt. Wir stolpern über dieses "Brachland von ungeheurem Ausmaß", in der Ferne die Plattenbauten "willkürlich verstreut wie Grabsteine auf einem alten Friedhof", jetzt allerdings ebenfalls wie neu herüberglänzend.

