Man wolle vorbereitet sein, sagt der Mann am Telefon. Schon in 20 Jahren könne es in Teilen Deutschlands eine muslimische Mehrheitsbevölkerung geben, bislang kämpften zu wenige dagegen. Doch das werde sich ändern. Es gebe "sehr, sehr viele, die ihr Coming-out noch wagen werden, auch prominente Namen, Männer und Frauen, die mit uns und unserem Kreis sympathisieren. Der Geist weht heute rechts." Woraufhin man stutzig wird: Mit uns? Und unserem Kreis? Wer ist das?

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden