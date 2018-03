Niko Kovač legte sein Geständnis mit einer Gelassenheit ab, als referierte er ein Naturgesetz. Der Gegner, es war Hannover 96, habe "im Mittelfeld eher Handwerker, da wollte ich auch Handwerker im Team haben", erklärte der Trainer der Frankfurter Eintracht neulich nach einem dürren 1 : 0-Heimsieg gegen den Aufsteiger. Kovačs Mannschaft ist die positive Überraschung der Saison, der Klub erwirtschaftet mit überschaubaren Mitteln maximalen sportlichen Ertrag – schön und gut. Auch dass er den Künstlern im Kader zeitweilig lieber ein paar Experten des soliden Gewerbes vorzieht, muss man dem Trainer nicht vorwerfen. Was aber regelmäßige Betrachter des zunehmend standardisierten Fußballs der Bundesliga an Überlegungen wie der von Kovač nervt, ist dieser Reflex, alles ausbalancieren, nivellieren zu wollen, die Stärken des Gegners zu eliminieren, ihn zu paralysieren. Gift wird mit Gegengift bekämpft. Bietet der Gegner fünf Fußwerker im Mittelfeld auf, nehmen wir auch fünf. Schreit der Gegner laut, schreien wir lauter, damit man ihn nicht hört. Weiß man aus der Spionagetätigkeit der eigenen Scoutingabteilung, dass er gern in den Ball beißt? Dann schlagen wir ihm vorsorglich die Zähne aus.

