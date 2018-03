In der Hamburger SPD ist seit Olaf Scholz die Parole vom "ordentlichen Regieren" in Mode. Scholz prägte die Formel als Bürgermeister und machte sie zu einer Art Markenstempel seiner Politik. Der neue Bundesfinanzminister ist ein Mann der Zahlen, aber blickt man auf die Organisation der großen internationalen Gipfel in Hamburg zurück, muss man konstatieren, dass er sich in seiner Stadt zuletzt ordentlich verrechnet hat.

Wie nun bekannt wurde, haben der OSZE- und der G20-Gipfel 85 Millionen Euro gekostet – und damit deutlich mehr als veranschlagt. Zu den 50 Millionen Euro, die kalkuliert waren, kommen weitere 35 Millionen Euro hinzu. Wer das bezahlen soll? Stolz verkündete der Senat, Olaf Scholz sei eine "faire Regelung" für die Aufteilung der gestiegenen Kosten "gelungen". Der Bund übernehme mit 19 Millionen Euro einen Großteil und dadurch mit insgesamt 69 Millionen Euro 80 Prozent der Sicherheitskosten für G20, hieß es in einer Pressemitteilung. Was in der Mitteilung des Senats allerdings nicht stand: Es bleiben 16 Millionen Euro für Hamburg. Kosten, von denen nie die Rede war.

Gestiegene Kosten sind das eine, tatsächlich ist das Ergebnis für Hamburg noch günstig. Festgeschrieben war eigentlich, dass Kosten, die über die 50 Millionen Euro hinausgehen, von der Stadt getragen werden müssen. Etwas anderes ist der Umgang mit diesen gestiegenen Kosten: Der ist irritierend intransparent und hemdsärmelig.

Immer wieder hatten Oppositionsabgeordnete gefragt, ob Mehrkosten zu erwarten seien. Immer wieder hieß es: Nein, das sei alles genau durchgerechnet. War es nicht, wie sich dann zeigte. Ob die Summe schon bekannt sei, hatten Oppositionsabgeordnete als Nächstes gefragt. Sei sie nicht, hieß es aus dem Senat, tatsächlich wartete man noch auf die Rechnungen von Landespolizeien. Jetzt kam heraus: Seit Herbst verhandelt Scholz mit dem Bund über die Aufteilung der Kosten. Natürlich kann man verhandeln, ohne die exakte Summe zu kennen. Allerdings stellt sich der Eindruck ein, dass hier gegenüber dem Parlament nicht mit offenen Karten gespielt wurde.

Und schließlich fragen sich nicht nur Oppositionsabgeordnete: Wie kommt es zu den Mehrkosten, wie setzen sich die 35 Millionen Euro zusammen? Und bleibt es nun bei dieser Summe?

Befriedigende Antworten darauf hört man aus dem Senat nicht. Erst heißt es: Ja, die 35 Millionen seien endgültig. Dann: Ach nein, die Überstunden der Polizei seien noch nicht eingerechnet. Wann man sich einen Überblick über die einzelnen Posten verschaffen könne? Von einer Veröffentlichung sei ihm nichts bekannt, sagt ein Sprecher der Innenbehörde. Man wisse ja, wie solche Informationen das Licht der Öffentlichkeit erblickten, irgendwann frage die Opposition nach, dann werde eben eine Antwort herausgegeben.

Wir informieren erst, wenn es nicht mehr anders geht, und wir sagen nur, was wir müssen: Das ist ein ziemlich deprimierendes Demokratieverständnis.

Es ist erschreckend, wie wenig der Senat aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat. Die Hamburger SPD hat laut einer ZEIT- Umfrage Anfang März massiv an Zustimmung eingebüßt. 53 Prozent der Befragten gaben an, Scholz habe durch sein Verhalten rund um den G20-Gipfel an Vertrauen verloren. Man muss sich nur in der Stadt umhören, um zu erfahren, woran das liegt: Die Menschen regt es auf, wenn ihnen nicht die Wahrheit erzählt wird oder wenn sie ihnen nur in kleinen Portionen verabreicht wird.

Es ist ja nicht das erste Mal, dass der Senat im Streit um den Gipfel mauert. Vor dem Treffen hatte Scholz verkündet, ganz genau kalkuliert zu haben, ließ die Kalkulation damals aber nicht veröffentlichen. Warum nicht? Begründete Zweifel an den Berechnungen des Senats gab es schon damals. Als sich die G7 im bayerischen Elmau trafen, kosteten bereits Unterbringung und Verpflegung der Polizisten sowie die Bezahlung der Beamten aus anderen Bundesländern: 50 Millionen Euro. Damals waren 6.500 Polizisten im Einsatz, bei G20 in Hamburg waren es mehr als doppelt so viele. Wieso sollte man da mit 50 Millionen Euro hinkommen?

Olaf Scholz ist nun in Berlin, dafür bekommt Hamburg mit Finanzsenator Peter Tschentscher einen neuen Mann der Zahlen als Bürgermeister. Die Finanzbehörde war bisher nicht gerade für eine offene Informationspolitik bekannt. Journalisten mussten um jede Antwort hart kämpfen. Tschentscher hat schon angekündigt, das "ordentliche Regieren" übernehmen zu wollen. Man kann nur hoffen, dass er die Bürger in Zukunft auch ordentlich informiert.