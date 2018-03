Wohlwollende könnten Altkanzler Gerhard Schröder sein Zubrot gönnen, das er bei zwei russischen Unternehmen verdient, die letztlich dem Kreml unterstehen. Die sechsstelligen Beträge sind Peanuts angesichts der Millionen-Abfindungen deutscher Bosse. Man könnte Schröder auch zugutehalten, dass er Vorbildliches geleistet hat. Mit der Agenda 2010 hat er den Boden aufgepflügt, auf dem Angela Merkel Vollbeschäftigung ernten konnte. Dafür gebührt ihm Respekt – auch ein Platz im Kreis großer deutscher Kanzler.

Hätte er es sich doch nur dort bequem gemacht und sein Denkmal poliert. Stattdessen hat er sich Wladimir Putin als Lobbyist angedient. Denn sein Freund Wladimir hat ihn nicht als Öl- und Gasexperten zu Gazprom und Rosneft geholt, sondern als Fürsprecher russischer Politik. Diese Rolle hat der Kanzler a. D. getreulich ausgeführt – aus "Überzeugung", wie er beteuert. Und aus "Freundschaft", die "keine politische Bedeutung" habe. Er lasse sich nicht "instrumentalisieren". Freilich spiegelt seine Routine-Rechtfertigung russischer Politik die Interessen des Kreml. Na und? Wer das schändlich findet, "der kann mich mal".

Vergesst also Anstand, Würde und Verantwortung, die einem Altkanzler geziemen. Die SPD grummelte, ließ ihn aber machen, weil sie seine Überzeugungen teilte. Russland verstehen ist Teil ihrer DNA, siehe die Einlassung des Ex-Außenministers Gabriel zum Giftgasanschlag in England. Berlin hat ihn scharf verurteilt, Gabriel hat Witzchen gemacht: Das war doch bloß ein "schlechter James-Bond-Film".

Nur hat sich seit 2005, als Schröder den Gazprom-Job annahm, die Welt verändert. Seit zehn Jahren führt Putin Krieg gegen den Westen – nicht mit Panzern und Raketen, sondern mit Hacker-Brigaden, atomaren Drohungen, Nervengift-Anschlägen, mit Trollen, Bots und Fake-News-Propagandasendern. Dazu ein richtiger Krieg in Syrien mit Hunderttausenden von zivilen Toten, davor der Landraub in der Ukraine, dann die eskalierende Aufrüstung.

Putin ist wie ein Capo der Mafia, der sich in einem westlichen Villenviertel festgesetzt hat – wie tatsächlich seine Oligarchen in London. Er verhöhnt die Regeln der guten Nachbarschaft und denkt sich täglich neue Provokationen aus, die ihm den Applaus seiner Untertanen sichern und ihm zuletzt drei Viertel der Stimmen bei der Präsidentschaftswahl verschafft haben. Die Wirtschaft stagniert, das Sozialsystem bröckelt, aber das Wahlvolk ist stolz auf den Mann, der den Westen vor sich hertreibt.

Dass der Westen einen Polit-Mafioso vor sich hat, ist nun auch in die Köpfe der SPD eingesickert. Nur die Linke und die AfD stehen in Treue fest zu dem Autokraten. Hören wir dem neuen Außenminister Heiko Maas zu, wie er sich vorsichtig vom Katechismus der Genossen absetzt. Nie hätte Sigmar Gabriel gesagt: "Wenn Russland sich immer mehr in Abgrenzung, ja Gegnerschaft zu uns im Westen definiert, verändert das die Realität unserer Außenpolitik."

Schröder kann sich nicht mehr auf das stumme Einverständnis der Partei verlassen. Noch reden Präsidiumsmitglieder anonym, wenn sie seine Rosneft-Rolle als "verheerend" geißeln. Oder codiert wie die Abgeordnete Ulli Nissen, die laut Bild "nicht unglücklich" wäre, wenn manche Menschen "nicht mehr in der SPD wären". Die Revolte wird sich in Grenzen halten und Schröder mit flapsigen Sprüchen zurückschießen. Das ändert nichts an den neuen Akzenten von Heiko Maas. Es wächst die Überzeugung, dass sich Putin durch Nachgiebigkeit nicht sozialisieren lässt. Als Pokerspieler ist er genial, aber nicht irrational, misst er doch seine Einsätze sorgfältigst am Risiko.

Warum hat er sich nach der Krim und dem Donbass nicht mehr gegriffen? Die Sanktionen haben ein deutliches Signal des Widerstands gesetzt. Das hatte er von der verachteten EU nicht erwartet. Überrascht hat ihn, dass nicht nur Washington, London und Paris, sondern auch Berlin den Giftgasanschlag scharf verurteilt hat. Trump will von seinem "neuen besten Freund" nichts mehr wissen und die Sanktionen verschärfen.

Die Schar der Russlandversteher schmilzt dahin, die Schröderisten werden weniger. Kein Wunder, wie die Financial Times notiert: Ein Russland, "das sich auf Mord und Atom-Drohungen spezialisiert, hat seinen ausländischen Freunden nicht mehr viel zu bieten".

