Kissenbezüge mit dem Muster der britischen Nationalflagge sind im Arbeitszimmer eines indischen Parlamentariers ein überraschendes Accessoire. Indien hat zwei Jahrhunderte lang unter englischer Fremdherrschaft gestanden, seine Wiedergeburt als freie Nation verdankt es Mahatma Gandhis friedlichem Widerstand gegen die Kolonialmacht – das bekommt jedes Schulkind im Land beigebracht. Aber nicht nur das: Swapan Dasgupta, der Mann mit den beflaggten Kissen im Arbeitszimmer, gehört als Abgeordneter im indischen Parlament dem rechten politischen Lager an, das dem Einfluss des Westens traditionell besonders misstraut. Doch persönlich ist Dasgupta ungeniert anglophil und ein großer Fan abendländischer Kultur. Er liebt London, wo er in den 1970er Jahren Geschichte studiert hat und mit den Trotzkisten sympathisierte. So ändern sich die Überzeugungen. Heute wird man in dem weißen Bungalow mit weitläufigem Garten, der ihm als Parlamentsmitglied im Regierungsviertel von Neu-Delhi zusteht, von klassischer europäischer Musik begrüßt. Westliche Literatur zu kennen ist für gebildete Inder eine Selbstverständlichkeit, aber ein Faible für westliche Musik ist eine absolute Rarität.

Swapan Dasgupta ist eine paradoxe Figur, er ist ein kosmopolitischer Nationalist. Er verdankt seinen Sitz im Oberhaus des Parlaments seiner Nähe zur regierenden Indischen Volkspartei (BJP) von Premierminister Narendra Modi, der mit seinem Auftreten als starker Mann und Vater des Vaterlands an die vielen Macho-Politiker der Gegenwart erinnert, an Führerfiguren wie Erdoğan, Putin oder den zunehmend alleinherrscherlichen chinesischen Präsidenten Xi. Aber Dasgupta, qua Profession ein prominenter Publizist, ist kein Mitglied der BJP – er legt, wie er sagt, Wert auf etwas "intellektuelle Distanz". Mit seinem Grenzgängertum zwischen Geist und Macht ist er ein idealer Dolmetscher für die jetzt in Indien herrschende politische Weltanschauung.

Denn die BJP hat seit Modis Amtsantritt 2014 eine überragende politische Vormachtstellung in der größten Demokratie der Welt erobert; gerade hat sie mehrere Regionalwahlen im Nordosten Indiens gewonnen, wo sie lange fast keine Rolle spielte. Es ist der vorläufige Höhepunkt eines Siegeszugs der Partei, deren politische Philosophie meist als "Hindu-Nationalismus" bezeichnet wird. Für westliche Ohren klingt das exotisch, mindestens nach religiösem Eifer, wenn nicht gar nach der Sehnsucht nach einem Gottesstaat, wie ihn islamische Fundamentalisten wollen.

Doch Swapan Dasgupta hat zur Erklärung der BJP und ihrer Triumphe einen anderen Vergleich parat: mit dem EU-skeptischen, nationalistischen Osteuropa. Ihn fasziniert eine Gestalt wie Viktor Orbán, der Ministerpräsident Ungarns, der sich den Patriotismus und das christliche Abendland auf die Fahnen geschrieben hat. Dasgupta sieht den Grund für Orbáns Erfolg im "tiefen Unbehagen am Verschwinden des Nationalstaats", in einer "Suche nach kultureller Identität" – und dieser globale Trend findet sich auch in Indien. Man will wissen und bekennen, wer man ist – deutsche Konservative würden von Leitkultur sprechen –, denn für die meisten Inder spielen dafür die Traditionen des Hinduismus eine wichtige Rolle: dass der Ganges heilig ist etwa und die Kuh auch, weswegen man kein Rindfleisch essen sollte. Das sind in Dasguptas Augen Symbole einer Zivilisation und Lebensform, sie bedeuten nicht, dass der Staat nach religiösen Vorschriften zu funktionieren hätte. "Indien ist ein hinduistisches Land", meint er, doch was das genau heiße, sei "sehr nebelhaft". Klar aber sei eines: "Es wird niemals in eine theokratische Richtung gehen."

Was die indische Rechte antreibt, ist das Gefühl, dass ebendiese vage, aber reale Tiefenprägung des Landes durch den Hinduismus jahrzehntelang vom politischen Establishment verschwiegen und unterdrückt wurde. Die fortschrittsgläubigen Gründerväter des neuen, unabhängigen Indien nach 1947 hätten dem Land eine Zwangssäkularisierung auferlegt. Die Religion sei für sie im Grunde nur Aberglaube gewesen, der höchstens dann akzeptabel war, wenn es sich um den Islam der muslimischen Minderheit handelte. Pilgerfahrten nach Mekka wurden staatlich subventioniert, aber die alten indischen Götter- und Heldenepen hatten in der Schule nichts zu suchen. So geht die Interpretation der BJP-Politiker.

Der Hindu-Nationalismus versteht sich als späte Rebellion gegen dieses kulturelle Umerziehungsprogramm – so wie Trumpisten und Rechtspopulisten im Westen sich als Widerstandskämpfer gegen Political Correctness und linksliberale Meinungsdiktatur begreifen.

Das ist die Dynamik, die hinter den Erfolgen der BJP steht – und auch hinter Swapan Dasguptas persönlicher Entwicklung. Zu nationaler Prominenz hochkatapultiert wurde er 1992 während eines Konflikts, der in Indien bis heute nachwirkt. Eine militante Gruppe von Hindus hatte in der Stadt Ayodhya eine Moschee zerstört, die angeblich an der Geburtsstätte des Gottes Ram stand. Die Aktivisten wollten dort einen Tempel errichten. Dasgupta, der damals für die Zeitung Times of India schrieb, äußerte Verständnis für die Tempelbau-Agitation. Sein Standpunkt war in der clubhaften Welt der indischen Intellektuellen eine absolute Außenseiterposition. Dasgupta genoss, wie er es nennt, "einen gewissen perversen Reiz des Nonkonformismus". Die Lust an der Provokation gegen den liberalen Konsens verbindet ihn mit den schickeren Konservativen im Westen. Aber viele seiner Leser waren von der Pro-Hindu-Botschaft keineswegs schockiert, sondern im Gegenteil begeistert; sie hatten offenbar lange auf eine solche Botschaft gewartet. "Ayodhya" war ein historischer Wendepunkt, der einen gewaltigen Mobilisierungseffekt auslöste und dem politisierten Hinduismus einen enormen Schub verlieh. Damals nahm die BJP Fahrt auf, heute ist sie an der Regierung.

Was aber bedeutet die Neuentdeckung der hinduistischen Leitkultur für die andersgläubigen Inder – vor allem für die Muslime, die mit rund 180 Millionen immerhin fast 15 Prozent der Bevölkerung ausmachen? Werden sie zu Bürgern zweiter Klasse, die um ihre Freiheiten und Rechte fürchten müssen? Dasgupta erkennt an, dass unter den Hindu-Nationalisten Fanatiker sind, die vor allem die Sorge um den Schutz der Kuh dazu nutzen, antiislamische Hysterie zu schüren: "Es gibt Leute", sagt er, "die das Rindfleisch-Thema als Knüppel nutzen, um auf Muslime einzuschlagen." Mobs und Bürgerwehren begingen bereits Morde an Muslimen, weil diese angeblich illegal Kühe geschlachtet hätten. Dasgupta besteht darauf, dass Premierminister Modi sich unmissverständlich von allen Tendenzen in Richtung Gewalt oder Selbstjustiz distanziert habe. Doch das ändert wenig daran, dass der Hindu-Nationalismus für Muslime eine Bedrohung ist. Das Indischsein ist aus Sicht der Rechten nicht einfach eine Sache der Staatsbürgerschaft. Es geht um eine Art mystische Verbundenheit mit einem heiligen Land, um eine halb religiöse, halb historische Zugehörigkeit. Nationalität reicht, wie Dasgupta sagt, "viel tiefer" als die Verfassung. Für eine Minderheit jedoch, die sich nur auf den Schutz der Verfassung verlassen kann und bei der spirituellen Schicksalsgemeinschaft der Mehrheit unweigerlich außen vor bleibt, klingt das nicht beruhigend.

Und so scheint es nur folgerichtig, dass Dasgupta Japan als leuchtendes Beispiel nennt für ein Land, das Tradition und Moderne miteinander versöhnt und seine kulturelle Identität bewahrt habe. Es ist, bemerkt er, "extrem verwurzelt – und gleichzeitig auf Augenhöhe mit der Welt. Das ist der Grund, warum Japan in Indien in so hoher Achtung steht." Japan ist in der Tat ein eindrucksvolles Beispiel für eine Nation, die den Fortschritt gemeistert hat und gleichzeitig sie selbst geblieben ist. Freilich ist Japan auch ein Land mit einer sehr homogenen Bevölkerung, fast ohne ethnische Minderheiten, mit einer klar bestimmten, scharf abgegrenzten Zivilisation. Keine Muslime weit und breit. Japan als Vorbild, man könnte das auch als Drohung verstehen.

