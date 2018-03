Seit Wochen versuche ich, die Welt so zu sehen, wie sie wäre, wenn es Gott gibt. Und das Ergebnis: Wenn es Gott gibt – ist es am Ende immer noch die gleiche Welt. Man kann die Schablone "Gott" darüberlegen, ohne etwas übersehen zu müssen, ohne etwas zu verdecken, ohne besonders unvernünftig zu sein, irrational oder bescheuert. Es funktioniert, diese Welt, diese Menschen, dieses Leben, sie passen zu Gott. Dem von Franziskus. Und dem, den ich denken kann. Was kein Beweis für ihn ist. Aber für mich ein Beweis dafür, dass man ihn auch nicht widerlegen kann. Franziskus lebt nicht in der Matrix – zumindest nicht mehr als wir alle. Er blickt nur von der anderen Seite auf die Wand, hat eine andere Perspektive auf die Dinge. Eine mögliche. Die Glaubensperspektive. Was die Frage jetzt noch wissen will: Ist es auch meine Perspektive?

Manchmal denke ich: Ja. Weil es schön wäre und ein Wunsch doch ausreichen müsste. Weil mich die Selbstverständlichkeit vieler, die glauben, so fasziniert. Und mich die Idee der letzten Gerechtigkeit, der Liebe für alle, anzieht. Weil ich doch sowieso schon mit Toten rede. Oft denke ich: Nein. Weil mir der Glaube zu sehr, zu offensichtlich nur eine Geschichte zu sein scheint. Eine Geschichte, die zwar helfen kann, aber trotzdem eine Geschichte bleibt. Ein psychologisches Konzept, das wir Menschen brauchen.

Aber sobald ich denke, okay, ich glaube eben nicht an Gott, ist etwas in mir damit noch nicht zufrieden. Denn was würde das am Ende heißen? Dass alles, was Franziskus glaubt, Einbildung ist, und all die Leute, die ich im vergangenen Jahr kennenlernte, Spinner sind. So wie ich, wenn ich in Polen bete, am Grab mit Verstorbenen rede oder in Kirchen plötzlich das Bedürfnis verspüre, Kerzen anzuzünden. Wenn ich sowieso an etwas glaube, das nicht fassbar ist, wieso sollte dieses Etwas dann nicht Gott sein?

Vor einigen Monaten besuchte ich einen Vortrag von Markus Tiedemann, Professor für Didaktik der Philosophie und für Ethik an der Technischen Universität in Dresden. Er ist unter anderem auf das Thema Glauben spezialisiert, steht Religion und Kirche aber skeptisch gegenüber. Was er sagte, fand ich so spannend, dass ich ihn einige Wochen später noch einmal anrufe. Er erklärt mir eine seiner Hauptthesen näher: dass es keine Atheisten gibt. Wir Menschen könnten nicht nicht glauben. Weil wir in Kausalketten denken: Ursache – Wirkung. Bei allem, was wir sehen, fragen wir danach, woher es kommt. Wie Kinder es schon tun, in ihren Warum-Fragen, die mit der Schlafenszeit beginnen und enden bei: Warum ist der Mensch eigentlich hier? Wir würden im Denken notwendig immer die Idee einer ersten Ursache hervorbringen. "Wir können diese regulative Idee eines Glaubensgegenstands, einer letzten Transzendenz gar nicht ganz aus unserem Hirn verbannen", sagt Tiedemann. Aber diese Idee einer ersten Instanz, die in unserer Hirnstruktur einfach so angelegt sei, die geht für ihn nicht notwendig mit einem religiösen Glauben einher. "Sie nennt sich mal Urknall, mal Gott."

Wir sprechen auch darüber, woran man denn sonst noch glauben könnte, wenn nicht an Gott. An das Gute? Das ist für Tiedemann praktisch Kants kategorischer Imperativ: Handle so, dass die Maxime deines Handelns jederzeit allgemeines Naturgesetz werden könnte. Dieses Sittengesetz funktioniert für Tiedemann auch ohne Gott. "Durch die Fähigkeit, abstrakt zu denken, sind wir zum Guten fähig", sagt Tiedemann. Wir können also nicht nur so handeln, wie wir es wollen, sondern danach, wie wir denken, dass es sein sollte. Zum Beispiel: Der Kellner vergisst, meine Eisschokolade abzurechnen. Was ich will: gehen und mir im nächsten Café von dem Geld noch eine kaufen. Was ich tue: ihn darauf aufmerksam machen. Warum? Weil ich weiß, dass es so sein sollte, dass man den Kellner nicht auf dem Getränk sitzen lässt. Danach handle ich.

Ich frage Tiedemann auch, ob er an Gott glaube. Er antwortet: "Wenn man das als emphatische, emotionale Ebene beschreibt, dann gibt es bei mir so eine glaubende Hoffnung auf eine letzte Transzendenz", setzt aber schnell hinzu: "Aber natürlich holt der wache Geist mich ein und sagt: Na ja, das ist jetzt aber auch ganz schön niedlich, was du da glaubst." Das zu hören beruhigt mich. Tiedemann ist Religions- und Kirchenskeptiker. Er kann mit beidem ziemlich hart ins Gericht gehen, auf eine ziemlich amüsante Weise. Aber selbst er sagt, dass da eine Idee ist, die ihn, auch wenn er sie vielleicht gern überwinden würde, einholt. Es ist beruhigend, weil es mir dann leichterfällt, zuzugeben, dass auch ich ein paar Dinge glaube, die mein wacher Geist für ganz schön niedlich hält. Die glaube ich nicht erst, seit ich mit Franziskus unterwegs bin. Nur habe ich sie bisher nie hinterfragt.

Ich glaube nicht nur an das Prinzip des Guten, den kategorischen Imperativ oder daran, dass etwas Gutes in jedem Menschen steckt. Ich glaube an mehr, nämlich daran, dass es auch gut wird. Ich habe eine Art Grundvertrauen. Eine Grundzuversicht, einen Glauben an Gerechtigkeit. Das klingt bescheuert. Und naiv. Und eben ganz schön niedlich. Das Leben und meine Nachrichten-Apps zeigen mir schließlich täglich, dass es dafür keine Garantie gibt. Und auch mein wacher Geist holt mich ständig ein, um mir zu sagen: Du kannst dieses Vertrauen nur haben, weil du extrem privilegiert bist. Du musstest nie kämpfen für deine Freiheit, dein Wohl oder das der Menschen, die du liebst. Klar kannst du dir die Welt rosa malen – von da aus, wo du stehst. Ich bin mir dessen völlig bewusst.