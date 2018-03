Langbärtige Kämpfer zogen Anfang dieser Woche mit "Allahu Akbar"-Rufen durch die Straßen der überwiegend von Kurden bewohnten Stadt Afrin im Nordwesten Syriens, arabische Milizen feuerten wild um sich, drangen in Wohnungen und Häuser ein, schleppten Teppiche, Fernseher, Musikanlagen, Schmuck heraus. Ein Traktor zog einen Mercedes als Trophäe hinter sich her. In den Kellern der Häuser versteckten sich Kurden und hofften, dass sie und ihre Habe nicht entdeckt würden. So erzählen es Augenzeugen. Am Ende stürzten die arabischen Milizen die Statue von Kawah, dem Schmied, einer Sagenfigur aus dem 10. Jahrhundert und Symbol des kurdischen und persischen Widerstands gegen Invasoren.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden